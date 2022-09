Sanremo: tre studenti dell'Istituto 'Colombo' protagonisti di un programma trasmesso su Rai 1

Tre studenti dell’Istituto Colombo (Giulia Dalla Libera, della 2a Liceo Scienze Applicate), Leonardo Manetta e Matteo Papa della 4a B liceo Scienze Applicate), sono stati protagonisti tutta l’estate nel programma di Rai 1 'Weekly', in uno spazio tutto dedicato ai giovani dove hanno espresso le loro opinioni, inviando contributi video, su tematiche importanti quali la fede, la musica, gli ideali, la cultura, l’amore.

“Weekly” è un programma di informazione, intrattenimento, turismo, costume e società che è andato in onda tutti i sabati dalle ore 8.30 fino a settembre, condotto da Carolina Rey e Fabio Gallo, con uno spazio intorno alle ore 10.30 dedicato ai giovani condotto da Savino Zaba. Questo spazio si è occupato completamente di problematiche giovanili, confronto generazionale mettendo in primo piano la voce dei ragazzi. Su Raiplay (QUI) si possono rivedere tutte le puntate e gli interventi degli studenti del Colombo.

La studentessa Giulia Dalla Libera commenta così: "Grazie per la bella esperienza che mi avete permesso di vivere. Ogni volta è stata una emozione: davanti alla telecamera il cuore batteva forte e le parole le trovavo a fatica. Mi avete aiutato a vincere un pochino la mia timidezza e a riflettere su argomenti che a volte scivolano via. Spero di poter rivivere queste emozioni. Ringrazio tutto lo staff di weekly, tutti molto simpatici e disponibili, soprattutto pazienti. Un ringraziamento alla mia scuola e alla mia professoressa di italiano, prof. Francesca Rotta Gentile, che con la sua complicità mi ha coinvolto in una grande prova".

Leonardo Manetta: "è stata un’esperienza entusiasmante ma allo stesso tempo impegnativa. Il creatore Savino zaba ci ha contattato e ringraziato personalmente per il nostro contributo, un gesto che in pochi avrebbero fatto. Ci siamo trovati improvvisamente in una realtà che ci è sembrata appartenerci da sempre, siamo stati liberi di esprimerci al meglio potendo esaltare i nostri punti di vista. Occasione unica e irripetibile".

Matteo Papa: È stata un'esperienza veramente elettrizzante. È stato veramente grandioso mettermi alla prova in questo modo. Credo di aver messo tutto me stesso in questo programma e non vedo l’ora di un'altra occasione! La nuova Dirigente dell’ Istituto Colombo ha ricevuto i ragazzi in presidenza e si è complimentata per l’impegno dimostrato e per l’entusiasmante esperienza di collaborazione con Rai 1 che ha dato lustro al Colombo".