Montalto Carpasio: i ringraziamenti del vicesindaco Verda allo staff per la collaborazione durante le elezioni

"A conclusione delle Elezioni Politiche 2022 mi preme ringraziare gli Impiegati del Comune di Montalto Carpasio per la loro professionalità e dedizione al lavoro che hanno dimostrato in questa due giorni molto impegnativa. Permettetevi altresì di ringraziare anche le due Presidenti di Seggio per Carpasio Patrizia Natta e per Montalto Adriana Bianchi e le Scrutatrici dei due Seggi tutte quante al femminile: a loro e alle Forze Dell'Ordine il sentito ringraziamento dell'Amministrazione Comunale.



Valerio Verda, Vice Sindaco Montalto Carpasio".