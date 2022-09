Pattinaggio artistico: Linda Siciliano e Vittorio Gastaldi in partenza per la Coppa Europa Bergen Op Zoom in Olanda

Inizia il conto alla rovescia per gli atleti Azzurri Linda Siciliano e Vittorio Gastaldi. Infatti sono in partenza il 1 ottobre per la Coppa Europa che si terrà a Bergen Op Zoom in Olanda.

I due atleti della Asd pattinaggio artistico Bastia sezione di Sanremo C, quest’anno, entrati nella categoria Senior, hanno dimostrato uno spiccato miglioramento ed una maturità in pista che li ha portati a ben 2 convocazioni in maglia azzurra, nonostante il primo anno di categoria massima, il primo a maggio alla prima semifinale della world cup di Trieste, dove hanno conquistato la medaglia di bronzo e la seconda ora, per la Coppa Europa.

Andiamo a conoscerli un po' meglio:

"Linda Siciliano di Sanremo, 17 anni frequenta la quarta liceo Amoretti, Vittorio Gastaldi di Albenga 19 anni, frequenta il primo anno di università a Genova, economia e commercio.

Dal 2018 hanno partecipato a prestigiose gare internazionali (International Hettange2018, Campionati Europei in Germania 2019, Coppa di Germania di Friburgo e campionati europei a Riccione 2021, World cup e Coppa Europa 2022) portando a casa svariate medaglie.

I 2 atleti si allenano 6 giorni su 7: in settimana nella specialità di solo dance, preparazione atletica, danza; venerdì, sabato e domenica gli allenamenti si concentrano sulla coppia, vista la lontananza tra Genova e Sanremo devono sfruttare al meglio il week and. Una vita ricca di impegno, disciplina ed immensi sacrifici. Anche questi 2 giovani atleti sono la dimostrazione di come si possa conciliare scuola, sport e vita sociale anche dopo le scuole medie ed invitano i giovani a non demoralizzarsi e non mollare tutto al primo ostacolo, ma di provarci sempre!

La formula giusta? Sacrificio, impegno, tenacia, coraggio ed un immensa passione!".