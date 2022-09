Calcio, Promozione. Domenica storta per l’Ospedaletti, poker Golfo Dianese al ‘Ciccio Ozenda’

Domenica da dimenticare per l’Ospedaletti. Partita storta per gli orange che al ‘Ciccio Ozenda’ sono stati superati 4-0 dalla Golfo Dianese.

La prima rete è arrivata al 23’ con Casassa abile a concretizzare un contropiede scaturito da un errore in attacco dei padroni di casa. Stessa dinamica per il raddoppio firmato da Spinelli al minuto 36.

A due giri di orologio dall’intervallo la Golfo Dianese ha chiuso di fatto la partita con la terza rete a firma di De Matteis.

Nella ripresa l’Ospedaletti prova in qualche modo a riaprire il match, ma al minuto 67 Casassa chiude definitivamente i giochi con la rete che vale il poker ospite.



“La partita è stata vinta meritatamente dalla Golfo Dianese, non l’abbiamo affrontata con l’intensità che abbiamo messo in campo nei precedenti impegni e la differenza si è vista - ha dichiarato mister José Espinal al termine della partita - l’abbiamo preparata come al solito e i ragazzi erano carichi, ma ora è il momento di fare autocritica e non pensare che i risultati precedenti sono arrivati con il minimo sforzo. Sono arrivati perché abbiamo giocato al massimo delle nostre possibilità, se giochiamo al 70-80% i risultati sono questi. Non eravamo dei fenomeni prima e non siamo scarsi adesso, dobbiamo guardare la realtà. Siamo una buona squadra se facciamo determinate cose, altrimenti andiamo in difficoltà. Ripartiamo umilmente da questa sconfitta e da quella della scorsa settimana ricostruendo il nostro percorso mattone dopo mattone”.

Le dichiarazioni di mister José Espinal



LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Martini (13 Alasia A.), 3 Saih, 4 Bestagno, 5 Negro (20 Costo), 6 Ferrari, 7 Manno (16 Barbagallo), 8 Schillaci (19 Calvini), 9 Alasia G., 10 Alemanno (18 Russo), 11 Calderone

A disposizione: 12 D’Alessandro, 14 Dito, 15 Carnevale, 17 Sabre

Allenatore: José Espinal



Golfo Dianese: 1 Bortolini, 2 De Matteis, 3 Costamagna (13 Giorgini), 4 Lufi, 5 Parascosso, 6 Gaggero (20 Delice), 8 Favale, 9 Spinelli (14 Bertoli), 10 Casassa (18 Osinaga), 11 Esposito (16 Arrigo)

A disposizione: 12 Palmieri, 15 Bruna, 17 Macaluso, 19 Gashi

Allenatore: Enrico Sardo



Arbitro: Sig. Rodolfo Corellino (Genova)

Assistenti: 1° Sig.ra Florjana Doci (Savona); 2° Sig. Pietro Pollero (Savona)



Marcatori: 23’ e 67’ Casassa, 36’ Spinelli, 43’ De Matteis



Ammoniti: Martini, Bestagno, Alasia A., Ferrari