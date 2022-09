Calcio, oggi l'Imperia ospita l' Athletic Club Albaro: occasione ghiotta per scalare la classifica

Vincere per rimanere nelle zone alte della classifica. Con questo spirito l’Imperia, oggi alle ore 15 al ‘Nino Ciccione’, affronterà l’Athletic Club Albaro, squadra genovese che al momento naviga a metà classifica.

Tre punti in palio che inciderebbero molto sulla classifica attuale dato lo scontro diretto tra Cairese e Genova Calcio, appaiate al secondo posto, che precedono proprio i neroazzurri (ora a quota 6) quinti in graduatoria. I gialloblu, tra l’altro, saranno avversari dell’Imperia in Coppa Italia il prossimo mercoledì 5 ottobre al ‘Nino Ciccione’. Altra concorrente, nella seconda fase, sarà la Sestrese.

La squadra di Mister Lupo è alla ricerca del primo clean-sheet stagionale: ha sempre preso gol nelle cinque uscite precedenti tra campionato e coppa. Per la sfida contro Albaro però ritroverà Puddu al centro della difesa, ricomponendo quella che nelle intenzioni dovrebbe essere la linea titolare. Buone notizie per fermare un ariete della categoria come Giacomo Ilardo, centravanti dei genovesi che ha già segnato tre reti in stagione.

In mediana mancherà capitan Giglio, squalificato, con Fatnassi, Ordisci e Jebbar che si contenderanno un posto da titolare accanto a Taddei e Sancinito. Il play in maglia numero 4 è sempre più un fattore negli schemi di Lupo con 5 assist e un gol da inizio stagione, quasi tutti da calcio da fermo.

Davanti mancherà ancora Polisena ma, quello del gol, non appare un problema per i nerazzurri che sono il miglior attacco del girone con 10 reti, fin qua, messe a segno.