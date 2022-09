Calcio: è pareggio dell'Imperia contro l'Athletic Club Albaro (1-1). La cronaca e il tabellino

Le formazioni

Imperia: Bova, Ravoncoli, Puddu, Guida (77' Cassini), Sancinito, Taddei, Fatnassi (51' Ordisci), Campelli, Jebbar, Cernaz, Melandri. A disposizione: Cella, Paraschiva, Plando, Lanteri, Cassini, Minasso, Morchio, Ordisci, Ardissone. Allenatore: Lupo

Athletic Club Albaro: Bartoletti, Ilardo (76' Lembo), Cataldo, Martino, Verdiani (93' Baldino), Donato, Thiam, Gaspari, Zazzeri (46' Cagliani), Pagano (83' Pesce), D'Arrigo (85' Marrale). A disposizione: Sivori, Lembo, Pesce, Marrale, Baldino, Cagliani, Parigi, Fuamba, Donato. Allenatore: Mariani

Arbitro: Emanuele Velocci

Assistenti: Andrea Poggi e Noureddine Benou

Il tabellino

IMPERIA 1 - ATHLETIC CLUB ALBARO 1

Ammoniti: 31' Zazzeri (A), 36' Gaspari (A), 42' Taddei, 67' Martino (A), 81' Jebbar

Marcatori: 65' Verdiani (A), 80' Melandri

La cronaca

Primo tempo

1' Partiti, inizia la gara. Grandissima chance dopo 30 secondi per i padroni di casa. Girata di Melandri, Bartoletti respinge. Cernaz arriva per il tap-in, ma manda a lato

15' Dopo una bella azione manovrata dell'Imperia, Sancinito mette dentro un pallone che Bartoletti allunga in angolo

21' Recupero palla degli ospiti. D'Arrigo si accentra e prova il tiro, facile per Bova che blocca in presa

23' Sancinito prova con una punizione dalla lunga distanza, il portiere ospite allunga in angolo

31' Primo giallo della gara a Zazzeri per un fallo su Campelli

33' Ilardo! Gran tiro da fuori, Bova con un'ottima parata manda in angolo

36' Giallo anche per Gaspari che rifila un calcione a Sancinito

40' Cross di Campelli, deviazione di Martino che sbatte sul palo a Bartoletti battuto

42' Zazzeri entra scomposto su Bova che rimane a terra. Il 9 ospite era già ammonito, l'arbitro non estrae il secondo giallo che sembrava netto. Grosse proteste degli uomini di casa. A farne le spese è Taddei, giallo

45' Tre minuti di recupero

48' Cernaz salta pressoché tutta la difesa ospite e conclude centrale, Bartoletti salva con i piedi. Sul proseguimento dell'azione tiro di Campelli deviato, forse con un braccio, ma non c'è nulla per l'arbitro

Finisce così 0 a 0 la prima frazione

Secondo tempo

1' Via alla ripresa. Mariani toglie subito Zazzeri, al suo posto Cagliani. Particolarità: il direttore di gara fa battere tre volte il calcio di avvio per due presunte false partenze

6' Fuori Fatnassi, dentro Ordisci. Primo cambio anche per Lupo

7' Che parata di Bova. Cagliani dall'area piccola calcia a botta sicura con il piattone, il portiere neroazzurro respinge in spaccata con un piede

11' Cross di Melandri per Cernaz che impatta di testa, ma manda alto

18' Campelli mette un gran pallone dentro, Bartoletti allunga con i pugni poi il tiro di Melandri è deviato in corner dalla difesa

20' Albaro in vantaggio. Beffata la difesa di casa da un lungo rilancio, il pallone arriva a Cagliani che serve Verdiani al centro. Il 5 buca Bova in scivolata e sigla lo 0 a 1

21' Reazione Imperia. Colpo di testa di Melandri a lato di poco

23' Ammonito Martino che stende Cernaz

31' Fuori Ilardo dentro Lembo nell'Albaro

32' Cambio anche per l'Imperia. Out Guida, in Cassini

35' Goool, goool, goool. Il pareggio dell'Imperia con un grandissimo gol di Melandri che con il piattone a giro batte Bartoletti dal limite. 1 a 1

36' Ammonito Jebbar

38' Dentro Pesce per Pagano

40' Dentro anche Marrale per D'Arrigo tra gli ospiti

45' Quattro di recupero

48' Baldino rileva Verdiani

50' Finisce così 1 a 1 al Ciccione. In gol Verdiani per gli ospiti, Melandri per i padroni di casa