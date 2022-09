Covid, 74 nuovi positivi in provincia di Imperia: in calo i pazienti ricoverati e le quarantene

Sono 448 i nuovi casi Covid oggi in Liguria e, di questi, 74 in provincia di Imperia, 88 nel savonese, 219 a Genova e 67 a Spezia.

Il dato emerge a fronte di 3.206 tamponi, dei quali 637 molecolari e 5.569 rapidi. Lieve calo, in provincia di Imperia, per i pazienti Covid ricoverati: sono 18, due in meno rispetto a ieri e sempre senza nessuno in terapia intensiva. Restano stabili su base regionale: 110 di cui 2 (-1) in terapia intensiva.

Oggi non vengono segnalati decessi nella nostra regione. Diminuiscono le persone in sorveglianza attiva: oggi sono 4.884, ovvero 19 in meno di ieri.

Sotto il bollettino odierno e l’aggiornamento sulle vaccinazioni