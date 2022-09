Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 25 settembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 25 SETTEMBRE



SANREMO

6.30. ‘Challenge Sanremo 2022’ (ultimo giorni della 1ª edizione): dopo la classica nuotata iniziale di 1.900 metri di nuoto, gli atleti dovranno affrontare 90K di bici su giro unico, con 1.600 metri di dislivello, attraversando 10 comuni (giornata di gare). Premiazione alle ore 17 al Casinò municipale. Expo village sul Lungomare Vittorio Emanuele II, Lido Imperatrice, Bagni Paradiso (il programma)



7.00-12.00. ‘XLI Trofeo dei Presidenti - regata Internazionale Sprint Allievi e Cadetti’ svolta su imbarcazioni ‘singolo 7,20’ e riservata alle categorie ‘ALLIEVI’ B e C maschile e femminile ed ai ‘CADETTI’ maschile e femminile. Specchio acqueo interno al Porto Vecchio

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



10.30-23.00. Orario esteso in occasione della Giornate Europee del Patrimonio (sabato sera ingresso speciale 1 euro dalle 20.00 alle 23.00) + ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre (h 10.30/13.30-17.30/23)

10.30. Concerto dei Finalisti RPM Sanremo (Russian Piano Music). Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

IMPERIA



9.00-19.00. Fiera dell'Angelo: bancarelle in Spianata Borgo Peri di Oneglia



9.00-13.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio l’Archivio di Stato di Imperia presenta 'Il passato: una ‘coperta’ per il future: approfondimento sul metodo del reimpiego di materiali pergamenacei antichi e preziosi. Sede di Viale Matteotti 105, partecipazione libera

15.00. ‘Imperia in Bicicletta. Pedala la tua città’ (32ª edizione): passeggiata ciclistica non competitiva per le vie del capoluogo. Partenza e arrivo da calata G.B Cuneo/banchina Aicardi nel porto di Oneglia (più info)



15.00-18.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, visita guidata gratuita alle ore 16 al Museo del Clown di Villa Grock (acquisto ticket su vivaticket.com o presso la sede del museo)

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA



10.00-13.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, visita del MAR al prezzo simbolico di 1 euro. Alle h 11, visita guidata tra i reperti di età romana del museo, soffermandosi su esempi di riciclo e di riuso. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181

10.30. In occasione delle Giornate del patrimonio del 24 e 25 settembre 2022 i Giardini Botanici Hanbury propongono una visita guidate alla tariffa speciale di 9 euro comprensiva di ingresso ai Giardini con appuntamento alle ore 10.30 in biglietteria, non è necessaria la prenotazione. Concerto serale gratuito di pianoforte e violoncello con voci recitanti (piazzale antistante Palazzo Hanbury 21). Info 0184 229507 (più info)



15.30. Per le Giornate Europee del Patrimonio, visita guidata con l’archeologo seguita alle 17 dallo spettacolo ‘La figlia di Carmine’ presentato da OdV Caritas Intemelia e realizzato da ‘Teatro Abusivo & Trio Scampato +1 - Scuola MusicArte’. Area archeologica di Nervia, non necessaria la prenotazione, ingresso con biglietto dell’Area archeologica



VALLECROSIA

10.30-19.30. Mostra d'arte di Mamadou Telly ‘Il Colore è Vita’, Casa Valdese, in Via Colonnello Aprosio 251, fino al 26 settembre (h 10.30/12.30-16/19.30), info 327 9215781

BORDIGHERA



10.30 & 17.00. Due visite guidate (10.30 & 17.30) in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

10.30-19.30. ‘L’azzurro di Dorel’: mostra dell’artista Amerigo Dorel. Ex Chiesa Anglicana, fino al 2 ottobre (dal lunedì al venerdì 16/19.30, sabato e domenica 10.30/13-16/19.30), ingresso gratuito, info +39 0184262882

DIANO MARINA

6.00. Trofeo Città di Diano Marina - Memorial Danilo e Maurizio Martino: gara di pesca di traina costiera organizzata dalla Gruppo Pesca Sportiva Diano Marina. Porticciolo turistico, info e iscrizioni: Enzo (347 2605967) - Corrado (335 393628)

9.00. La Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley in collaborazione con la FIPAV Liguria organizzano una Tappa del Circuito Italiano di Beach Volley Open Agonistico - Serie B1 Femminile. Spiaggia Libera ‘Ex Camandone’ - Spiaggia Libera attigua al Chiosco Sotto il Sole, ingrasso libero, anche domani



15.00. 4ª edizione del World Folklore Festival, organizzato da Liguria Travel in collaborazione con The Academy of Applied Studies Belgrade - The College of Tourism Department: sfilata dei gruppi folkloristici nel centro cittadino (h 15) + Esibizione dei gruppi folkloristici al Molo delle Tartarughe (h 16)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.00. OktoBEERfest: Music a live e street food in Piazza Torre Santa Maria, fino al 25 settembre



CERVO



9.00-20.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), apertura al pubblico di Palazzo Viale e del Bastione di Mezzodì (h 9/13-16/20)

ENTROTERRA



BORGOMARO

12.45 & 21.00. Per la Festa Patronale di San Maurizio, tradizionale ‘Sagra del Fagiolo’: apertura stand con specialità Zemin e stoccafisso con fagioli + gara ‘Occhio al fagiolo d’oro’ + dalle 21, serata danzante con l’Orchestra ‘Cristian e la Luna Nueva’. Piazza della frazione di Conio (più info)

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CAMPOROSSO



21.30. Per ‘Arena Summer Festival’, ‘4ª Festa della Lumaca della Val Nervia’: degustazione di lumache, ma non solo. Palatenda di località Bigauda, ingresso libero, informazioni e prenotazioni al numero +39 3351512747 (anche via WhatsApp)

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

DOLCEACQUA

9.00-18.00. Mercatino del Biologico con prodotti tipici sia locali che delle zone limitrofe. Piazza Mauro (centro storico) e Piazza Garibaldi

15.00. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria con degustazione di Rossese e di prodotti tipici locali (12 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 337 1004228

15.00-20.00. ‘Tempo in sospensione/Le temps en suspension’: ultimo giorno della personale di pittura di Eliei James. Pinacoteca Morscio, fino al 25 settembre, entrata libera

17.00-19.00. Mostra CAGES di Soraya Cordaro a cura dell’associazione la clessidra, FIAB e Centimetri di anima. Spazio ‘Le prigioni di Lucrezia’, fino al 12 novembre

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

PERINALDO



10.00. Festa campestre di Santa Giusta

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA

10.30. Visita guidata nel centro storico di Triora con Raffaella Asdente (più info)

10.30. Gita esperienziale con Jack Green (più info)

10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

FRANCIA

ANTIBES



18.00. 31° Festival d’Art Sacré 2022: concerto del Duo ‘Alcor’ dal titolo ‘De La Prière à la Méditation’ con Cordelia Palm (Violon) et Alienor Girard-Guigas (Harpe). Église Saint-Pierre de Golfe-Juan (più info)

MONACO

9.00. 27ª edizione della Giornata Europea del Patrimonio incentrata sul tema del patrimonio sostenibile. Luoghi vari (il programma a questo link)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)



19.00. Abbey Road by ‘The Analogues’: omaggio ai Beatles con brani registrati 50 anni fa e più, da ‘Revolver’ a ‘Abbey Road’ e fino a ‘Let It Be’. Nice Acropolis, Esplanade Kennedy 1 (più info)



