Ciclismo, il dianese Niccolò Bonifazio lascia il team TotalEnergies

Si conclude, dopo quattro anni, l’avventura del dianese Niccolò Bonifazio con il team TotalEnergies.

Lo annuncia il ciclista di Diano Marina su Instagram: “Ciao a tutti, oggi è la mia ultima gara insieme al gruppo Total. Sono molto contento di questi 4 anni di corse con 12 vittorie e tanti piazzamenti. Un ringraziamento va ai compagni e allo staff per aver condiviso insieme oltre 200 corse. Ora un periodo di stop e poi si riprenderà presto. Un saluto va ai fans per avermi incitato sulle strade francesi. Ci vediamo presto”.

Il corridore della provincia di Imperia, tra alti e bassi, in questi anni ha collezionato 12 vittorie e tanti piazzamenti. Quest'anno con la maglia del team francese ha affrontato la Clàssica Comunitat Valenciana 1969 – Gran Premi València, il Saudi Tour, durante il quale è riuscito a piazzarsi quinto alla prima tappa ( Winter Park › Winter Park) e sesto allo stage 5 (Alula Old Town › Alula Old Town), la Clasica de Almeria che ha concluso undicesimo, la Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol, il Trofeo Laigueglia, la Paris – Nice, la Milano – Torino, la Milano-Sanremo, la Minerva Classic Brugge-De Panne, lo Scheldeprijs, la Parigi – Camembert, l’Eschborn-Francoforte, il Gran Premio del Morbihan, il Circuito della Vallonia, dove è riuscito a piazzarsi quarto, il Marcel Kint Classico che ha concluso nono, la Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi, dove è giunto settimo alla prima tappa e primo all’ultima tappa, i Campionati Nazionali Italia - Corsa su Strada, il Tour di Lovanio - Memorial Jef Scherens, il Circuito Franco- Belgio, lo Schaal Sels Merksem/ Johan Museeuw Classic, la Gara ciclistica di Egmont ed infine l’Omloop van het Houtland Middelkerke-Lichtervelde andato in scena lo scorso 21 settembre.