Camporosso premia lo sport, Celi: "Diamo un riconoscimento a chi ha conseguito risultati di particolare rilevanza" (Video)

Al centro Polivalente Giovanni Falcone, in località Bigauda, a Camporosso verranno premiati gli sportivi che si sono distinti nella loro disciplina. Oggi alle 17 si terrà infatti ‘Camporosso premia lo sport’.

“Abbiamo pensato di fare la manifestazione ‘Camporosso premia lo sport’ perché finalmente dopo qualche anno, visto che è da molto tempo che pensiamo di fare questo evento ma purtroppo la pandemia ce lo aveva impedito, riusciremo a premiare gli sportivi che vivono a Camporosso ma anche coloro che si allenano sul territorio comunale o che comunque hanno un collegamento con la nostra città e che hanno conseguito dei risultati sportivi di particolare rilevanza” - annuncia l’assessore allo Sport Cristiana Celi - “Ne abbiamo moltissimi e quindi, secondo noi, è assolutamente importante che vengano riconosciuti il loro valore e la loro fatica. Lo sport è una cosa fondamentale sia a livello sociale che personale ed è importante premiare soprattutto coloro che in questi anni di difficoltà e dubbi, che tutti hanno avuto, hanno continuato a praticare dello sport e non hanno mai mollato anche grazie all’associazionismo sportivo che fa moltissimo affinché i ragazzi di ogni età possano emergere nell’attività sportiva preferita”.

“Noi sul territorio abbiamo alcune associazioni importanti sia costituite e con sede a Camporosso sia che si allenano sul territorio comunale, ad esempio lo ‘Zaccari’, che è un campo di atletica di importanza assoluta, è sovracomunale” – aggiunge Celi - “Il senso della giornata è proprio quello di premiare gli sportivi come singoli ma anche come team e come associazione, che di norma sta dietro a tutti questi ragazzi che a vari livelli continuano a credere nello sport e lo praticano. È un incontro per tributare il giusto merito a tutte queste persone che hanno varie età e che hanno fatto sport per tutta la vita e perciò, a nostro avviso, è importante che vengano premiate per tutto il lavoro che hanno fatto”.