Imperia: vela, da oggi a domenica l’evento velico Melges24, grande successo di partecipazione (Foto)

La vela dà nuovamente spettacolo a Imperia: parliamo di Melges 24 European Sailing Series 2022, regata in corso di svolgimento da oggi a domenica nelle acque di Imperia, ottima occasione di test per chi vorrà gareggiare al Melges 24 Europeans 2022 di Genova e momento ideale per concludere la stagione in una splendida location circondato da chi condivide la stessa passione per il Melges 24.

Le imbarcazioni in gara sono 18, con più di 200 persone tra equipaggi e crew, provenienti da 9 nazioni del mondo. Un altro evento internazionale a Imperia e grande è la soddisfazione degli organizzatori, il Porto Maurizio Yacht Club. Melges 24 è una classe velica di imbarcazioni da regata progettata dalla compagnia statunitense Melges Performance Sailbot, fondata da Harry Melges.