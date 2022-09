Atletica Leggera: la As Foce lancia il programma di preparazione alla stagione 2023 a Pian di Poma

La As Foce, storica società di atletica con oltre 60 anni di esperienza, al termine dei successi ottenuti nella stagione 2022 (in particolare col saltatore in alto Gabriele Avagnina, finalista ai Campionati europei di Gerusalemme), lancia il suo programma di preparazione per appassionati di ogni età. In particolare per le giovanissime leve dalle quali usciranno non solo i campioni ma anche i cittadini del domani.

La pista di atletica di Pian di Poma è aperta nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17 alle 18.30 per i nati dal 2018 in poi (i ragazzi delle elementari e delle medie inferiori). Per i più grandi, quelli delle superiori, l'accesso è continuo. Tutti troveranno preparatori e tecnici preparatissimi e accoglienti.