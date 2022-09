Alla Challenge Sanremo la raccolta fondi del Rotary Club Sanremo Hanbury per il reparto di pediatria di Imperia

Anche il Rotary Club Sanremo Hanbury sosterrà l’iniziativa benefica promossa in occasione dell’evento sportivo internazionale Challenge Sanremo in programma nel fine settimana.

Nel corso dell’evento sportivo verrà realizzata una raccolta fondi tramite la vendita di piante di rose ibridate e coltivate a Sanremo al costo di 10 euro l’una. I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di alcuni macchinari (saturimetri e cardiomonitor) per il reparto di pediatria dell’ospedale di Imperia.

“Invitiamo la cittadinanza a partecipare attivamente su base volontaria per questa raccolta fondi come meglio crede, acquistando piante di rose e/o facendo eventuali versamenti extra volontari” dichiarano dal Rotary Club Sanremo Hanbury.

I due point previsti sono in zona pizzeria Solentiname luogo di partenza delle gare ed il secondo di fronte al Cinema Centrale. I gazebo saranno presenti sabato e domenica dalle 9 alle 19.