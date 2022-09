Sanremo: maltempo in arrivo, rinviata la passeggiata calviniana in programma domani

A causa delle previsioni meteo avverse, è stata rinviata la passeggiata calviniana prevista per domani, 24 settembre 2022, a Sanremo. L'iniziativa rientrava nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio. Sarà riproposta in data da destinarsi, tenuto conto delle ormai prossime celebrazioni per il centenario della nascita di Italo Calvino.