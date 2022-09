Sanremo: buona la prima per la 'Challenge', grande partecipazione e tanta emozione nel ricordo di Alessio Bianchi (Foto)

Un fiume in piena di emozioni apre il lungo fine settimana del Challenge Sanremo. La prova di Swimrun che ha dato il via al programma gare è stata preceduta da un toccante momento dedicato al ricordo di Alessio Bianchi: un ricordo davvero emozionante che ha rappresentato l’estremo saluto all’atleta della Rivera Triathlon 1992 scomparso improvvisamente quest’estate.

Dopo i brividi, il via della competizione. La prima edizione del Challenge Sanremo Swimrun lungo lo splendido lungomare, nel mare cristallino e sulle ripide strade del centro storico verso la Pigna di Sanremo. Il migliore di giornata è stato Federico Gallo che ha vinto davanti a Hughues Plessis (Fra) e Davide Castello. In ambito femminile, successo per Michelle Kimberly-Johnson (Fra) davanti alla portacolori della squadra di casa Monica Fierile e a Silvia Pernigotti.

Domani giornata dedicata al triathlon sprint e alle gare giovanili, domenica la “gara regina”, il Challenge Sanremo – Middle Distance.

(Foto di Tonino Bonomo)