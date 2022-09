Sanremo: a metà ottobre all'Ariston torna l'opera con 'Romeo e Giulietta'... e la musica rock dei Queen

Sabato 15 ottobre alle 21, appuntamento con il grande balletto al Teatro Ariston di Sanremo con ‘Romeo e Giulietta rock story’ con la compagnia TBS Teatro del Balletto di Sibiu diretta da Ovidiu Dragoman e la coreografia di Marcello Algeri.

"Perché Romeo e Giulietta Rock??? Essere Rock – dicono gli organizzatori - in questa opera ballata vuol dire tante cose e niente. Essere Rock per me va molto al di là dello stile estetico, i miei personaggi sono ‘Rock’ perché hanno un approccio coraggioso e diverso verso la vita, sono ‘Rock’ perché, affrontando ogni secondo della propria esistenza con la passione di chi vuole vivere la vita con forza e spirito d'animo e guardando in faccia gli ostacoli che si trova davanti e vincere nonostante tutto. Essere ‘Rock’ vuol dire, quindi, tante cose e tutte accomunate da caratteristiche di forza, determinazione, passione e amore nei confronti della vita e di noi stessi”.

“L’Opera Ballata – dice Algeri - ci insegna ad essere ‘Rock’, non solo come uno stile di vita, ma soprattutto come una filosofia di vita. Questo significa, per me, esaltare le doti di forza che ognuno di noi ha dentro di se' e allo stesso tempo mantenere la propria umanità. Giulietta in 5 giorni diventa una donna che con coraggio affronta la vita, va avanti e non si abbatte, ha certamente paura, ma alla fine ha il coraggio di affrontare anche la morte perché ha dentro di sé l'amore vero. La parola Rock, quindi, assume un significato profondo e, se ne comprendiamo il significato, tutti noi possiamo diventare Giulietta, Romeo, Mercuzio, Tebaldo... e questo succede nel momento in cui il nostro agire è intriso e carico di un significato profondo. La storia è l'emblema di ciò che noi possiamo essere, fare, sentire in noi stessi per cambiare il mondo e per crearlo giovane, capace, preparato ed umano".

Non è una tragedia politica, o d'amore. Non solo, almeno. È soprattutto una tragedia generazionale. I due amanti di Verona rompono il cerchio fatto di tradizioni, di obblighi e di doveri che da generazioni ha caratterizzato le loro famiglie. Non scelgono i soldi, la posizione sociale, ma l'amore, anche nella morte. In uno spirito esuberante, incosciente, ma autentico che è proprio il più grande insegnamento che ci possono dare i giovani.

Romeo e Giulietta contengono in loro tutti gli opposti: sono giudiziosi e avventati, comici e drammatici, virili e femminili insieme. La tragedia finale vuole essere una grande prova di teatro che raggiunge il suo punto più alto durante la morte dove i protagonisti interpretano la vita come bambini incantati dall'amore.

Una playlist inusuale per un nuovo lavoro inerente ‘Romeo e Giulietta’, con tutte le più belle canzoni dei ‘Queen’ che rappresentano con il loro testo e la loro dinamica musicale di rock sinfonico la colonna sonora ideale di questa opera ballata. Le legature e le aggiunte rendono la musica una colonna sonora originale, senza tempo e che abbraccia epoche e stili diversi.