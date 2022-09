Da Taggia al tour in Germania: settimana ricca di concerti per Giorgio Revelli

Nuovi prestigiosi appuntamenti internazionali per il maestro tabiese Giorgio Revelli. Dopo il tour del Regno Unito che lo ha portato ad esibirsi sia in Scozia che in Inghilterra, soprattutto per l'università di Oxford, dopo il tour della Francia, dell'Italia e successivamente quello della Polonia a partire da domani sabato 24 settembre comincia il tour che lo vedrà in concerto in diverse illustri località della Germania.



Il primo concerto è fissato per domani alle ore 16 presso la famosa località musicale di Ottobeueren, fulcro della musica organistica tedesca dove il musicista Ligure proporrà al pubblico un repertorio che spazierà dal periodo barocco alle pagine contemporanee di musica francese. Tra i numerosi altri illustri appuntamenti successivi si nota il concerto presso la cattedrale di Fulda con un programma prevalentemente dedicato alla musica barocca tedesca. Due altri appuntamenti di prestigio sono fissati nel Saarland , nella città sdi Saarbrüchen alla chiesa di St. Arnuald e nella città di St. Ingbert dove Revelli concluderà il tour con un programma tutto dedicato alla musica sinfonica tedesca e francese.



Il musicista tornerà nella riviera dei fiori nei primi giorni di ottobre. A quel punto si dedicherà a vari importanti appuntamenti organizzati presso la concattedrale di San Maurizio di Imperia dove è titolare della stagione degli eventi culturali e direttore del coro del Duomo.