Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 23 a domenica 25 settembre, in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 23 SETTEMBRE



SANREMO



10.00. ‘Challenge Sanremo 2022’ (1ª edizione): dopo la classica nuotata iniziale di 1.900 metri di nuoto, gli atleti dovranno affrontare 90K di bici su giro unico, con 1.600 metri di dislivello, attraversando 10 comuni (giornata di Briefing). Expo village sul Lungomare Vittorio Emanuele II, Lido Imperatrice, Bagni Paradiso, fino al 25 settembre (il programma)

10.00. Nell’ambito della giornata di Sciopero Globale per il Clima, Fridays For Future Ventimiglia e Sanremo organizza un corteo con partenza da Piazza Colombo per protestare contro il cambiamento climatico e per domandare ai governi soluzioni accettabili per salvaguardare il clima e l'uomo



10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



10.30. Visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (tutti e venerdì e sabato di settembre)



12.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, presentazione al pubblico del progetto di recupero delle aree esterne del Forte e del Cortile dell’ora d’aria, nell’ambito del grande cantiere di restauro in corso. Forte di Santa Tecla

17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann. Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)

IMPERIA



18.00. Terzo incontro della rassegna 33 giri Italian-Masters dedicato a Ivano Fossati ‘Lindbergh’ con Stefano Senardi e Milena Arnaldi. Sala convegni della Biblioteca civica ‘Lagorio’, ingresso libero

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata



21.00. Prova gratuita per i corsi di liscio, ballo da Sala e Latino Americano tenuta da Marino Biglieri. Academia de Baile, Via F. Musso 11, info 335 381104

VALLECROSIA

10.30-19.30. Mostra d'arte di Mamadou Telly ‘Il Colore è Vita’, Casa Valdese, in Via Colonnello Aprosio 251, fino al 26 settembre (h 10.30/12.30-16/19.30), info 327 9215781

BORDIGHERA



16.00-19.30. ‘L’azzurro di Dorel’: mostra dell’artista Amerigo Dorel. Ex Chiesa Anglicana, fino al 2 ottobre (dal lunedì al venerdì 16/19.30, sabato e domenica 10.30/13-16/19.30), ingresso gratuito, info +39 0184262882



21.00. Spettacolo benefico del comico di Zelig Andrea Di Marco che porta sul palco una serie di sketch inediti. Apre il cantautore locale Alberto Pastor. Presenta Federico Bruzzese, speaker di Radio Onda Ligure. Evento a cura del gruppo ‘Buonavoglia’ e a favore della Croce Azzurra e dell’associazione ACEB. Palazzo del Parco (ingresso 12 euro)

OSPEDALETTI

9.00. ‘Liguria Bike Trail’: avventura in bici senza supporto per scoprire il Ponente Ligure. Partenza ed arrivo presso ‘La Piccola’, fino a domenica 25 settembre (più info)

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.00. OktoBEERfest: Music a live e street food in Piazza Torre Santa Maria, fino al 25 settembre



ENTROTERRA

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

19.00 & 21.00. Per la Festa Patronale di San Maurizio, apertura stands gastronomici + serata danzante dalle 21 con l’Orchestra ‘Cristian la Luna Nueva’. Piazza della frazione di Conio

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

DOLCEACQUA

15.00-20.00. ‘Tempo in sospensione/Le temps en suspension’: personale di pittura di Eliei James. Pinacoteca Morscio, fino al 25 settembre (dal martedì alla domenica), entrata libera

17.00-19.00. Mostra CAGES di Soraya Cordaro a cura dell’associazione la clessidra, FIAB e Centimetri di anima. Spazio ‘Le prigioni di Lucrezia’, fino al 12 novembre



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA

14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

FRANCIA

ANTIBES



21.00. 31° Festival d’Art Sacré 2022: concerto ‘Requiem en ré Mineur K 626 De W-A Mozart’ con Benjamin Levy (direttore), Sophie Karthäuser (Soprano), Anthea Pichanick (Mezzo), Pierre Derhet (Ténor), Nahuel Di Pierro (Basse). Cathédrale d’Antibes (più info)



NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





SABATO 24 SETTEMBRE



SANREMO

8.00. ‘Challenge Sanremo 2022’ (1ª edizione): dopo la classica nuotata iniziale di 1.900 metri di nuoto, gli atleti dovranno affrontare 90K di bici su giro unico, con 1.600 metri di dislivello, attraversando 10 comuni (giornata di gare). Expo village sul Lungomare Vittorio Emanuele II, Lido Imperatrice, Bagni Paradiso, fino al 25 settembre (il programma)



9.30. (ANNULLATA) Per le Giornate Europee del Patrimonio, passeggiata sui luoghi calviniani, in collaborazione con il Club UNESCO di Sanremo, accompagnati dalla guida Angela Rossignoli. Ritrovo in piazza Colombo, partecipazione gratuita

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



10.30. Visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (tutti e venerdì e sabato di settembre)



10.30-23.00. Orario esteso in occasione della Giornate Europee del Patrimonio (sabato sera ingresso speciale 1 euro dalle 20.00 alle 23.00) + ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre (h 10.30/13.30-17.30/23)



14.00-18.30. ‘XLI Trofeo dei Presidenti - regata Internazionale Sprint Allievi e Cadetti’ svolta su imbarcazioni ‘singolo 7,20’ e riservata alle categorie ‘ALLIEVI’ B e C maschile e femminile ed ai ‘CADETTI’ maschile e femminile. Specchio acqueo interno al Porto Vecchio, anche domani

16.00. Cerimonia di premiazione del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria 2022 moderata da Mauro Mazza con Carlo Sburlati, Matteo Moraglia e Marzia Taruffi. Ospite d’onore il prof. Giuseppe Conte. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti



17.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, conferenza ‘La lapide ritrovata dell’antica torre dei Sapia’ a cura del dott. Alfonso Sista, Storico dell’Arte, già Funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, e della restauratrice Raffaella Devalle. Museo Civico di piazza Nota, ingresso libero

23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA



9.00-13.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio l’Archivio di Stato di Imperia presenta 'Il passato: una ‘coperta’ per il future: approfondimento sul metodo del reimpiego di materiali pergamenacei antichi e preziosi. Sede di Viale Matteotti 105, partecipazione libera



9.30-12.30. Per le Giornate Europee del Patrimonio, visita guidata gratuita alle ore 11 alla Collezione L. Invernizzi al M.A.C.I. (Museo di Arte Contemporanea) di Villa Faravelli (acquisto ticket su vivaticket.com o presso la sede del museo)



17.00. Giraparasio straordinario in occasione delle ‘Giornate Europee del Patrimonio 2022’ con partenza dal sagrato della Basilica di San Maurizio. Prenotazione obbligatoria, info e prenotazioni 331 6992009 (Enzo)

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

21.00. Per la rassegna culturale ‘Un libro aperto’, Stefano Zanchi e Roberto Gagnor presentano il fumetto ‘Le gocce’. Piazzetta di via Antica dell'Ospizio

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



9.00-17.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, visita del MAR al prezzo simbolico di 1 euro. Alle h 16, visita guidata tra i reperti di età romana del museo, soffermandosi su esempi di riciclo e di riuso (h 9/12.30-15/17). Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181



10.00-17.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, visite guidate gratuite (10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00). La Grotta del Caviglione visitabile in continuità dalle 11 alle 17. Museo Preistorico dei Balzi Rossi, non necessaria prenotazione, ingresso con biglietto del museo

10.30. In occasione delle Giornate del patrimonio del 24 e 25 settembre 2022 i Giardini Botanici Hanbury propongono una visita guidate alla tariffa speciale di 9 euro comprensiva di ingresso ai Giardini con appuntamento alle ore 10:30 in biglietteria, non è necessaria la prenotazione. Info 0184 229507 (più info)

VALLECROSIA

10.30-19.30. Mostra d'arte di Mamadou Telly ‘Il Colore è Vita’, Casa Valdese, in Via Colonnello Aprosio 251, fino al 26 settembre (h 10.30/12.30-16/19.30), info 327 9215781

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

10.30-19.30. ‘L’azzurro di Dorel’: mostra dell’artista Amerigo Dorel. Ex Chiesa Anglicana, fino al 2 ottobre (dal lunedì al venerdì 16/19.30, sabato e domenica 10.30/13-16/19.30), ingresso gratuito, info +39 0184262882



18.00-22.00. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio entrata al prezzo ridotto di 1 euro al Museo Bicknell in via Romana 39, info e prenotazioni 331 344 9065

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato), info 331 1813155

16.15 & 17.00. In occasione della ‘Giornata del Respiro’ 2022, ‘La Cura dell’Ambiente è la Cura del Respiro’: ‘No al fumo di tabacco e no ad altri fumi’ a cura della pneumologa Antonella Serafini (h 16.15) + ‘Respiro + Movimento = Vita! Viviamo i nostri Parchi’ a cura della fisioterapista respiratoria Francesca Ascheri (h 17). Auditorium Comunale

DIANO MARINA

9.00. La Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley in collaborazione con la FIPAV Liguria organizzano una Tappa del Circuito Italiano di Beach Volley Open Agonistico - Serie B1 Femminile. Spiaggia Libera ‘Ex Camandone’ - Spiaggia Libera attigua al Chiosco Sotto il Sole, ingrasso libero, anche domani

10.00-17.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2022), ingresso ridotto a 1 euro + alle 10.30 e alle 15.30, visite guidate al percorso museale. Museo Civico del Lucus Bormani a Palazzo del Parco (h 10/12-15/17), info 0183 497621



SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.00. OktoBEERfest: Music a live e street food in Piazza Torre Santa Maria, fino al 25 settembre

CERVO



9.00-20.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), apertura al pubblico di Palazzo Viale e del Bastione di Mezzodì (h 9/13-16/20)



17.00. ‘Cervo ricorda Calvino’: seminario in vista del Centenario 1923-2023 per ricordare e omaggiare lo scrittore legato al ponente ligure indagando alcuni temi che hanno caratterizzato la sua biografia e la sua scrittura. Oratorio di Santa Caterina, partecipazione gratuita (più info)



ENTROTERRA

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)



CASTELVITTORIO

20.00. ‘Esplorando il Cielo dell’Autunno - Cena con le Stelle: cena dalle ore 19.30 + osservazioni dalle ore 2.00. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria whatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

DOLCEACQUA

15.00-20.00. ‘Tempo in sospensione/Le temps en suspension’: personale di pittura di Eliei James. Pinacoteca Morscio, fino al 25 settembre (dal martedì alla domenica), entrata libera

17.00-19.00. Mostra CAGES di Soraya Cordaro a cura dell’associazione la clessidra, FIAB e Centimetri di anima. Spazio ‘Le prigioni di Lucrezia’, fino al 12 novembre

MOLINI DI TRIORA

18.00. Molini in musica con Ivan Wild Boy + birra, rostelle, patatine e acciughe fritte

PIETRABRUNA

10.00. ‘Camminare negli uliveti’: iniziativa rivolta a pazienti oncologici, familiari e amici, agli operatori sanitari e socio assistenziali (10 euro). Ritrovo a Boscomare, prenotazione obbligatoria a Marina +39 337 106 6940

19.30. Festa e Cena in piazza per i Festeggiamenti patronali SS. Cosma e Damiano: apertura stand gastronomici dalle ore 19.30 con coperto + serata danzante con l'Orchestra Beatrice e Serena. Località Torre Paponi, ingresso libero, prenotazioni al 335 5869406

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

REZZO

15.30. ‘Un pomeriggio al castello’: visita guidata al Castello di Rezzo. Prenotazione obbligatoria al 375 6342236

TRIORA



10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

FRANCIA

ANTIBES



21.00. 31° Festival d’Art Sacré 2022: concerto ‘Dans l’intimisme de Fauré, autour du requiem’ con Camille Joutard (Soprano), Richard Rittelmann (Baryton Basse), Julien Martineau Et Laetitia Grisi (Pianistes). Cathédrale d’Antibes (più info)

MONACO



20.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, concerto d'apertura ‘Una nuova porta si apre’ con Kazuki Yamada (direttore d'orchestra), Daniel Lozakovich (violino). In programma: Berlioz, Dvořák eTchaïkovsky. Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE

10.00-17.30. Festa del miele 2022 (12ª edizione): giornata dedicata al mondo delle api e del miele. In questa occasione verranno proposte gratuitamente tante attività, per grandi e piccini, con la possibilità di mangiare in loco in un ambiente gradevole. Maison de l'Environnement, Avenue de Castellane 31 (più info)

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





DOMENICA 25 SETTEMBRE



SANREMO

6.30. ‘Challenge Sanremo 2022’ (ultimo giorni della 1ª edizione): dopo la classica nuotata iniziale di 1.900 metri di nuoto, gli atleti dovranno affrontare 90K di bici su giro unico, con 1.600 metri di dislivello, attraversando 10 comuni (giornata di gare). Premiazione alle ore 17 al Casinò municipale. Expo village sul Lungomare Vittorio Emanuele II, Lido Imperatrice, Bagni Paradiso (il programma)



7.00-12.00. ‘XLI Trofeo dei Presidenti - regata Internazionale Sprint Allievi e Cadetti’ svolta su imbarcazioni ‘singolo 7,20’ e riservata alle categorie ‘ALLIEVI’ B e C maschile e femminile ed ai ‘CADETTI’ maschile e femminile. Specchio acqueo interno al Porto Vecchio

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



10.30-23.00. Orario esteso in occasione della Giornate Europee del Patrimonio (sabato sera ingresso speciale 1 euro dalle 20.00 alle 23.00) + ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre (h 10.30/13.30-17.30/23)

10.30. Concerto dei Finalisti RPM Sanremo (Russian Piano Music). Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

IMPERIA



9.00-19.00. Fiera dell'Angelo: bancarelle in Spianata Borgo Peri di Oneglia



9.00-13.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio l’Archivio di Stato di Imperia presenta 'Il passato: una ‘coperta’ per il future: approfondimento sul metodo del reimpiego di materiali pergamenacei antichi e preziosi. Sede di Viale Matteotti 105, partecipazione libera

15.00. ‘Imperia in Bicicletta. Pedala la tua città’ (32ª edizione): passeggiata ciclistica non competitiva per le vie del capoluogo. Partenza e arrivo da calata G.B Cuneo/banchina Aicardi nel porto di Oneglia (più info)



15.00-18.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, visita guidata gratuita alle ore 16 al Museo del Clown di Villa Grock (acquisto ticket su vivaticket.com o presso la sede del museo)

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA



10.00-13.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, visita del MAR al prezzo simbolico di 1 euro. Alle h 11, visita guidata tra i reperti di età romana del museo, soffermandosi su esempi di riciclo e di riuso. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181

10.30. In occasione delle Giornate del patrimonio del 24 e 25 settembre 2022 i Giardini Botanici Hanbury propongono una visita guidate alla tariffa speciale di 9 euro comprensiva di ingresso ai Giardini con appuntamento alle ore 10.30 in biglietteria, non è necessaria la prenotazione. Concerto serale gratuito di pianoforte e violoncello con voci recitanti (piazzale antistante Palazzo Hanbury 21). Info 0184 229507 (più info)



15.30. Per le Giornate Europee del Patrimonio, visita guidata con l’archeologo seguita alle 17 dallo spettacolo ‘La figlia di Carmine’ presentato da OdV Caritas Intemelia e realizzato da ‘Teatro Abusivo & Trio Scampato +1 - Scuola MusicArte’. Area archeologica di Nervia, non necessaria la prenotazione, ingresso con biglietto dell’Area archeologica



VALLECROSIA

10.30-19.30. Mostra d'arte di Mamadou Telly ‘Il Colore è Vita’, Casa Valdese, in Via Colonnello Aprosio 251, fino al 26 settembre (h 10.30/12.30-16/19.30), info 327 9215781

BORDIGHERA

10.30-19.30. ‘L’azzurro di Dorel’: mostra dell’artista Amerigo Dorel. Ex Chiesa Anglicana, fino al 2 ottobre (dal lunedì al venerdì 16/19.30, sabato e domenica 10.30/13-16/19.30), ingresso gratuito, info +39 0184262882

DIANO MARINA

6.00. Trofeo Città di Diano Marina - Memorial Danilo e Maurizio Martino: gara di pesca di traina costiera organizzata dalla Gruppo Pesca Sportiva Diano Marina. Porticciolo turistico, info e iscrizioni: Enzo (347 2605967) - Corrado (335 393628)

9.00. La Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley in collaborazione con la FIPAV Liguria organizzano una Tappa del Circuito Italiano di Beach Volley Open Agonistico - Serie B1 Femminile. Spiaggia Libera ‘Ex Camandone’ - Spiaggia Libera attigua al Chiosco Sotto il Sole, ingrasso libero, anche domani



15.00. 4ª edizione del World Folklore Festival, organizzato da Liguria Travel in collaborazione con The Academy of Applied Studies Belgrade - The College of Tourism Department: sfilata dei gruppi folkloristici nel centro cittadino (h 15) + Esibizione dei gruppi folkloristici al Molo delle Tartarughe (h 16)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.00. OktoBEERfest: Music a live e street food in Piazza Torre Santa Maria, fino al 25 settembre



CERVO



9.00-20.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), apertura al pubblico di Palazzo Viale e del Bastione di Mezzodì (h 9/13-16/20)

ENTROTERRA



BORGOMARO

12.45 & 21.00. Per la Festa Patronale di San Maurizio, tradizionale ‘Sagra del Fagiolo’: apertura stand con specialità Zemin e stoccafisso con fagioli + gara ‘Occhio al fagiolo d’oro’ + dalle 21, serata danzante con l’Orchestra ‘Cristian e la Luna Nueva’. Piazza della frazione di Conio (più info)

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CAMPOROSSO



21.30. Per ‘Arena Summer Festival’, ‘4ª Festa della Lumaca della Val Nervia’: degustazione di lumache, ma non solo. Palatenda di località Bigauda, ingresso libero, informazioni e prenotazioni al numero +39 3351512747 (anche via WhatsApp)

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

DOLCEACQUA

9.00-18.00. Mercatino del Biologico con prodotti tipici sia locali che delle zone limitrofe. Piazza Mauro (centro storico) e Piazza Garibaldi

15.00. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria con degustazione di Rossese e di prodotti tipici locali (12 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 337 1004228

15.00-20.00. ‘Tempo in sospensione/Le temps en suspension’: ultimo giorno della personale di pittura di Eliei James. Pinacoteca Morscio, fino al 25 settembre, entrata libera

17.00-19.00. Mostra CAGES di Soraya Cordaro a cura dell’associazione la clessidra, FIAB e Centimetri di anima. Spazio ‘Le prigioni di Lucrezia’, fino al 12 novembre

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

PERINALDO



10.00. Festa campestre di Santa Giusta

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA

10.30. Visita guidata nel centro storico di Triora con Raffaella Asdente (più info)

10.30. Gita esperienziale con Jack Green (più info)

10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

FRANCIA

ANTIBES



18.00. 31° Festival d’Art Sacré 2022: concerto del Duo ‘Alcor’ dal titolo ‘De La Prière à la Méditation’ con Cordelia Palm (Violon) et Alienor Girard-Guigas (Harpe). Église Saint-Pierre de Golfe-Juan (più info)

MONACO

9.00. 27ª edizione della Giornata Europea del Patrimonio incentrata sul tema del patrimonio sostenibile. Luoghi vari (il programma a questo link)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)



19.00. Abbey Road by ‘The Analogues’: omaggio ai Beatles con brani registrati 50 anni fa e più, da ‘Revolver’ a ‘Abbey Road’ e fino a ‘Let It Be’. Nice Acropolis, Esplanade Kennedy 1 (più info)



