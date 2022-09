Fanno tappa a Ventimiglia volti noti dello sport: avvistati Mark Webber, Thor Hushovd e Chris Froome

Star dello sport avvistate a Ventimiglia. L’ex pilota di Formula 1 Mark Webber, l’ex ciclista Thor Hushovd e il ciclista Chris Froome questa mattina hanno scelto un locale sul lungomare della Città di confine, di fronte alla pista ciclabile, per fare colazione insieme all’ex cycling team manager Russell Carty e al fashion designer Kenneth J. Markussen.

Il momento è stato immortalato con una foto che gli stessi sportivi hanno condiviso nelle storie dei loro profili Instagram. Non è la prima volta che volti noti nel mondo dello sport fanno tappa nella Riviera dei Fiori, attratti dal clima, dalla ciclabile e dalle bellezze del territorio.

Mark Webber è stato un personaggio di spessore all’interno del mondo della Formula 1 dove è riuscito a ritagliarsi i suoi momenti di gloria e ha dato sfogo al suo talento con la Red Bull. Nel 2009 vinse infatti il Gran Premio di Germania, disputato al Nürburgring, ottenendo così la prima vittoria di un pilota australiano in Formula 1 dopo il successo nel Gran Premio di Las Vegas 1981 conquistato da Alan Jones, e stabilì anche il nuovo record di gare disputate da un pilota prima di ottenere una vittoria (130), primato battuto poi da Sergio Pérez soltanto 11 anni più tardi. Nella sua carriera vinse anche il Gran Premio di Brasile nel 2009, i Gp di Spagna, Monaco, Gran Bretagna e Ungheria nel 2010, nel 2011 conquistò il Gp di Brasile e infine nel 2012 ottenne la vittoria nei Gp di Monaco e Gran Bretagna.

Thor Hushovd, invece, è un ex ciclista professionista che riuscì a vincere il Campionato del mondo a cronometro Under-23 nel 1998, la Gand-Wevelgem 2006, la Omloop Het Nieuwsblad nel 2009, il Campionato del mondo Elite nel 2010, una tappa al Giro d'Italia, dieci al Tour de France, tre alla Vuelta a España, oltre a sei titoli nazionali, tre in linea e tre a cronometro. Riuscì anche ad aggiudicarsi la maglia verde al Tour de France nel 2005 e nel 2009 e la maglia azzurra alla Vuelta a España nel 2006.

Christopher Clive Froome, detto Chris, è un ciclista che corre per il team Israel-Premier Tech. Professionista dal 2007, è considerato uno dei migliori ciclisti della sua generazione, essendo uno dei sette corridori ad avere vinto tutti e tre i grandi Giri ciclistici: Giro d'Italia (nel 2018), Tour de France (nel 2013, 2015, 2016 e 2017) e Vuelta a España (nel 2011 e nel 2017). Ha inoltre conquistato due medaglie di bronzo a cronometro ai Giochi olimpici in rappresentanza della Gran Bretagna (nel 2012 e 2016), mentre ai campionati del mondo è stato terzo nella cronosquadre 2013 in Italia, così come anche nelle cronometro a squadre e individuale 2017 in Norvegia.