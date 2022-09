Bordighera Alta sarà protagonista per una notte della cucina internazionale con lo Chef olandese Henty Van Holthe

Martedì prossimo Henty Van Holthe, da Amsterdam, sarà chef ospite di Diego Pani alla Locanda Marinai di Bordighera, un’occasione unica per scoprire la sua cucina golosa e irriverente, nordica ma colorata da un French-touch.

Henty è chef-proprietario del Bistrot Suzette, uno dei ristoranti più in voga della nouvelle vague olandese. Presenterà un sorprendente menù di 4 portate, con piatto principale a scelta tra carne e pesce. Non mancheranno le sue famose crêpes. Pochissimi i posti disponibili.

“E’ un vero piacere per me cucinare nella ‘Perla del Ponente’ - racconta Van Holthe - la fratellanza tra chef, nel nostro mestiere, può dare vita ad eventi unici ed irripetibili”.

“Siamo molto soddisfatti - dice Chef Diego Pani - di riuscire a portare personaggi della cucina internazionale a Bordighera Alta, e di far scoprire il magnifico borgo a colleghi di tutto il mondo. É solo la prima iniziativa di tante che intendiamo portare avanti alla Locanda Marinai”.

Il menù costerà 40 euro a persona. Altra guest star della serata sarà Mattia Cavalli, head sommelier del Marco Polo di Ventimiglia, che proporrà, per chi lo desidera, i vini in abbinamento ad ogni piatto. Le prenotazioni per uno dei 40 ambiti posti a tavola sono ancora aperte chiamando il 3773142845.