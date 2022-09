CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 22 settembre 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film all'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- AVATAR (2009) - ore 17.00 - 20.30 - di James Cameron - con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang - Fantascienza - "Jake Sully, ex-marine ferito e paralizzato dalla vita in giù durante un combattimento, per partecipare a un programma chiamato 'Avatar', grazie al quale avrà nuovamente un corpo sano, arriva sul pianeta Pandora, abitato dalla razza umanoide dei Na'vi. Tuttavia, a sua insaputa Jake sarà reclutato per invadere il pianeta e ben presto si troverà costretto a scegliere se combattere per gli invasori o unirsi alle forze indigene…”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- DON'T WORRY DARLING - ore 16.30 - 19.00 - 21.15 - di Olivia Wilde - con Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, Gemma Chan, KiKi Layne – Thriller/Horror - "Alice e Jack hanno la fortuna di vivere nella comunità idealizzata di Victory, la città realizzata da un'azienda sperimentale che ospita, assieme alle loro famiglie, gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory. L'ottimismo sociale degli anni '50 sposato dal loro amministratore delegato, Frank - a metà tra un uomo d'azienda visionario ed un life coach motivazionale - fissa ogni aspetto della vita quotidiana di questo luogo utopico nel mezzo del deserto. Mentre i mariti trascorrono ogni giorno all'interno del quartier generale del Victory Project lavorando allo ‘sviluppo di materiali innovativi’, le loro mogli, inclusa l'elegante partner di Frank, Shelley, passano il tempo a godersi la bellezza, il lusso e la dissolutezza della loro comunità. La vita è perfetta, ed ogni esigenza dei residenti viene soddisfatta dall'azienda. Tutto ciò che viene chiesto in cambio è discrezione e impegno incondizionato per la causa del progetto Victory. Quando però iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca che rivelano qualcosa di sinistro sotto l'attraente facciata, Alice non può fare a meno di chiedersi esattamente cosa stiano facendo alla Victory e perché. Quanto sarà disposta a perdere Alice per far emergere cosa sta realmente accadendo in questo paradiso?…”

Voto della critica: **

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- DC LEAGUE OF SUPER-PETS – ore 16.30 - di Jared Stern, Sam Levine – Animazione/Avventura - "Gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi…”

Voto della critica: ***

- MAIGRET – ore 18.15 - 20.00 - di Patrice Leconte - con Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier, Aurore Clément, André Wilms - Drammatico - "Maigret indaga sulla morte di una giovane ragazza. Non c'è niente che la identifichi, nessuno sembra conoscerla o ricordarla. Durante le indagini Maigret incontra una delinquente, che somiglia stranamente alla vittima, e risveglia in lui il ricordo di un'altra scomparsa, più antica e più intima…”

Voto della critica: ***

- MEMORY – ore 21.45 - di Martin Campbell - con Liam Neeson, Guy Pearce, Monica Bellucci, Taj Atwal, Ray Fearon - Azione/Thriller - "Alex Lewis, sicario ormai prossimo al ritiro, viene chiamato a svolgere un'ultima missione. Ma quando scopre che il bersaglio è una giovane ragazza, rifiuta di portare a termine l'incarico e si rivolta contro la malvagia organizzazione che lo ha assoldato. Il suo cammino di vendetta lo porta fino ai vertici del gruppo criminale, capeggiato dall'affascinante magnate immobiliare di El Paso Davana Sealman e dal figlio, che tengono in pugno le vite di molti ragazzi innocenti. Per salvare la pelle dovrà quindi dare loro la caccia e ucciderli prima che siano loro a farlo. Nel frattempo, è braccato anche dall'FBI, che nella persona dell'agente Vincent Serra è già sulle sue tracce…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- DC LEAGUE OF SUPER-PETS – ore 16.45 - di Jared Stern, Sam Levine – Animazione/Avventura - "Gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi…”

Voto della critica: ***

- L’IMMENSITÀ – ore 19.30 - 21.30 - di Emanuele Crialese - con Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani, Patrizio Francioni, Maria Chiara Goretti - Drammatico - "Roma, anni 70: un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e varietà ancora in bianco e nero, conquiste sociali e modelli di famiglia ormai superati. Clara e Felice si sono appena trasferiti in un nuovo appartamento. Il loro matrimonio è finito: non si amano più, ma non riescono a lasciarsi. A tenerli uniti, soltanto i figli su cui Clara riversa tutto il suo desiderio di libertà. Adriana, la più grande, ha appena compiuto 12 anni ed è la testimone attentissima degli stati d'animo di Clara e delle tensioni crescenti tra i genitori. Adriana rifiuta il suo nome, la sua identità, vuole convincere tutti di essere un maschio e questa sua ostinazione porta il già fragile equilibrio familiare ad un punto di rottura. Mentre i bambini aspettano un segno che li guidi, che sia una voce dall'alto o una canzone in tv, intorno e dentro di loro tutto cambia…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- TI MANGIO IL CUORE - ore 16.45 - 19.15 - 21.30 - di Pippo Mezzapesa - con Elodie, Francesco Patané, Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Giovanni Trombetta - Drammatico - "Gli altopiani del Gargano, in Puglia, sono contesi da criminali che sembrano venire da un tempo remoto. Una terra da far west, in cui il sangue si lava con il sangue. A riaccendere l'odio tra due famiglie rivali, un amore proibito: quello tra Andrea, erede dei Malatesta, e Marilena, la bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione impossibile da estirpare che travolge la ragione e riaccende la guerra tra i clan…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- TADDEO L'ESPLORATORE E LA TAVOLA DI SMERALDO - ore 16.45 - di Enrique Gato - Animazione - "Taddeo è un archeologo un po' impacciato e il suo più grande sogno è quello di essere riconosciuto e apprezzato dai suoi colleghi, nonostante spesso ne combini di tutti i colori. Quando Taddeo distrugge inavvertitamente un raro sarcofago, un'antica maledizione prende vita, mettendo in pericolo la vita dei suoi amici. Per salvare Mummia, Jeff e Belzoni, Taddeo e Sara partiranno per un un'incredibile avventura che li porterà fino agli angoli più remoti del pianeta. Riusciranno a fermare la maledizione della Tavola di Smeraldo senza combinare troppi guai?…”

Voto della critica: ***

- IL SIGNORE DELLE FORMICHE – ore 19.15 - di Gianni Amelio - con Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco, Leonardo Maltese, Anna Caterina Antonacci (I) - Drammatico - "Alla fine degli anni 60 si celebrò a Roma un processo che fece scalpore. Il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti fu condannato a nove anni di reclusione con l'accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne. Il ragazzo, per volere della famiglia, venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico e sottoposto a una serie di devastanti elettroshock, perché ‘guarisse’ da quell'influsso ‘diabolico’. Alcuni anni dopo, il reato di plagio venne cancellato dal codice penale. Ma in realtà era servito per mettere sotto accusa i ‘diversi’ di ogni genere, i fuorilegge della norma. Prendendo spunto da fatti realmente accaduti, il film racconta una storia a più voci, dove, accanto all'imputato, prendono corpo i famigliari e gli amici, gli accusatori e i sostenitori, e un'opinione pubblica per lo più distratta o indifferente. Solo un giornalista s'impegna a ricostruire la verità, affrontando sospetti e censure…”

Voto della critica: ****

- BEAST – ore 21.45 - di Baltasar Kormákur - con Idris Elba, Sharlto Copley, Leah Jeffries, Amara Miller, Liyabuya Gongo - Avventura/Drammatico/Horror - "Il Dottor Nate Daniels, marito rimasto vedovo da poco, torna in Sudafrica dove ha conosciuto sua moglie, per un viaggio a lungo pianificato con le figlie in una riserva di caccia gestita da Martin Battles, un vecchio amico di famiglia e biologo della fauna selvatica. Quello che inizia come un viaggio di guarigione si trasforma in una spaventosa lotta per la sopravvivenza quando un leone, sopravvissuto a bracconieri assetati di sangue, inizia a perseguitarli sentendosi ormai minacciato dagli esseri umani…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – ore 17.30 - di Kyle Balda, Brad Ableson - Animazione - "Anni Settanta. Il giovanissimo Gru è tra i seguaci di un gruppo di supercattivi noto come Vicious 6, e il suo più grande desiderio è quello di unirsi a loro. Quando si presenta l'occasione giusta, Gru decide di affrontare il colloquio in cui dovrà dimostrare di essere abbastanza malvagio, ma le cose non vanno come sperato; anzi, si troverà costretto a battersi proprio contro i supercattivi che tanto ammirava. Insieme ai suoi fedeli assistenti Minions (Kevin, Stuart, Bob e il nuovo servitore Otto) Gru costruirà così il primo nascondiglio e sperimenterà le prime armi…”

Voto della critica: ***

- SPIDER-MAN - NO WAY HOME – ore 20.45 – di Jon Watts - con Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina - Azione - "Peter Parker, alias Spider-Man, parte per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned ed MJ. Peter è determinato a godersi un po' di tempo libero e a non indossare il costume del suo alter ego, ma purtroppo ci pensa Nick Fury a fargli cambiare idea quando arriva a chiedergli aiuto per sconfiggere delle creature elementali che stanno creando il caos nel continente…”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- LAS LEONAS – ore 17.30 - 19.30 – di Isabel Achaval, Chiara Bondì - Documentario - "La storia di un gruppo di donne immigrate a Roma, quasi tutte sudamericane, che lavorano come badanti e domestiche e che hanno in comune la passione per il calcio. Seguendole durante le partite del ‘Trofeo Las Leonas’ si osserva anche la loro vita privata, il loro lavoro, il loro sguardo, tra speranze, aspettative e giornate molto impegnative. Un film con il quale le registe cercano di dare voce ad alcune donne immigrate che, quando giocano a calcio, volano dietro la palla trasmettendo una sensazione di libertà. In quei momenti il campo da calcio e la partita diventano lo spazio di un riscatto sociale, spesso difficile da trovare nella vita reale…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- DON'T WORRY DARLING - ore 20.45 - di Olivia Wilde - con Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, Gemma Chan, KiKi Layne – Thriller/Horror - "Alice e Jack hanno la fortuna di vivere nella comunità idealizzata di Victory, la città realizzata da un'azienda sperimentale che ospita, assieme alle loro famiglie, gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory. L'ottimismo sociale degli anni '50 sposato dal loro amministratore delegato, Frank - a metà tra un uomo d'azienda visionario ed un life coach motivazionale - fissa ogni aspetto della vita quotidiana di questo luogo utopico nel mezzo del deserto. Mentre i mariti trascorrono ogni giorno all'interno del quartier generale del Victory Project lavorando allo ‘sviluppo di materiali innovativi’, le loro mogli, inclusa l'elegante partner di Frank, Shelley, passano il tempo a godersi la bellezza, il lusso e la dissolutezza della loro comunità. La vita è perfetta, ed ogni esigenza dei residenti viene soddisfatta dall'azienda. Tutto ciò che viene chiesto in cambio è discrezione e impegno incondizionato per la causa del progetto Victory. Quando però iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca che rivelano qualcosa di sinistro sotto l'attraente facciata, Alice non può fare a meno di chiedersi esattamente cosa stiano facendo alla Victory e perché. Quanto sarà disposta a perdere Alice per far emergere cosa sta realmente accadendo in questo paradiso?…”

Voto della critica: **

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- BEAST – ore 21.00 - di Baltasar Kormákur - con Idris Elba, Sharlto Copley, Leah Jeffries, Amara Miller, Liyabuya Gongo - Avventura/Drammatico/Horror - "Il Dottor Nate Daniels, marito rimasto vedovo da poco, torna in Sudafrica dove ha conosciuto sua moglie, per un viaggio a lungo pianificato con le figlie in una riserva di caccia gestita da Martin Battles, un vecchio amico di famiglia e biologo della fauna selvatica. Quello che inizia come un viaggio di guarigione si trasforma in una spaventosa lotta per la sopravvivenza quando un leone, sopravvissuto a bracconieri assetati di sangue, inizia a perseguitarli sentendosi ormai minacciato dagli esseri umani…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- L’IMMENSITÀ – ore 20.45 - di Emanuele Crialese - con Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani, Patrizio Francioni, Maria Chiara Goretti - Drammatico - "Roma, anni 70: un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e varietà ancora in bianco e nero, conquiste sociali e modelli di famiglia ormai superati. Clara e Felice si sono appena trasferiti in un nuovo appartamento. Il loro matrimonio è finito: non si amano più, ma non riescono a lasciarsi. A tenerli uniti, soltanto i figli su cui Clara riversa tutto il suo desiderio di libertà. Adriana, la più grande, ha appena compiuto 12 anni ed è la testimone attentissima degli stati d'animo di Clara e delle tensioni crescenti tra i genitori. Adriana rifiuta il suo nome, la sua identità, vuole convincere tutti di essere un maschio e questa sua ostinazione porta il già fragile equilibrio familiare ad un punto di rottura. Mentre i bambini aspettano un segno che li guidi, che sia una voce dall'alto o una canzone in tv, intorno e dentro di loro tutto cambia…”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- SICCITA’ - ore 21.00 - di Paolo Virzì - con Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi - Drammatico - "A Roma non piove da tre anni e la mancanza d'acqua stravolge regole e abitudini. Nella città che muore di sete e di divieti si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori. Le loro esistenze sono legate in un unico disegno beffardo e tragico, mentre cercano ognuno la propria redenzione…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- MAIGRET E IL CASO DELLA GIOVANE MORTA – ore 21.00 - di Patrice Leconte - con Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier, Aurore Clément, André Wilms - Drammatico - "Maigret indaga sulla morte di una giovane ragazza. Non c'è niente che la identifichi, nessuno sembra conoscerla o ricordarla. Durante le indagini Maigret incontra una delinquente, che somiglia stranamente alla vittima, e risveglia in lui il ricordo di un'altra scomparsa, più antica e più intima…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- L’IMMENSITÀ – ore 21.00 - di Emanuele Crialese - con Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani, Patrizio Francioni, Maria Chiara Goretti - Drammatico - "Roma, anni 70: un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e varietà ancora in bianco e nero, conquiste sociali e modelli di famiglia ormai superati. Clara e Felice si sono appena trasferiti in un nuovo appartamento. Il loro matrimonio è finito: non si amano più, ma non riescono a lasciarsi. A tenerli uniti, soltanto i figli su cui Clara riversa tutto il suo desiderio di libertà. Adriana, la più grande, ha appena compiuto 12 anni ed è la testimone attentissima degli stati d'animo di Clara e delle tensioni crescenti tra i genitori. Adriana rifiuta il suo nome, la sua identità, vuole convincere tutti di essere un maschio e questa sua ostinazione porta il già fragile equilibrio familiare ad un punto di rottura. Mentre i bambini aspettano un segno che li guidi, che sia una voce dall'alto o una canzone in tv, intorno e dentro di loro tutto cambia…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- WATCHER – ore 21.00 - di Chloe Okuno - con Maika Monroe, Burn Gorman, Karl Glusman, Madalina Anea, Stefan Iancu - Thriller - "Julia, una giovane donna, si trasferisce a Bucarest per seguire il marito nel suo nuovo lavoro. Mentre cerca di integrarsi nella nuova realtà, la città viene sconvolta dagli omicidi di un serial killer. Isolata e senza riuscire a comunicare, Julia si lascia suggestionare dagli avvenimenti fino ad accorgersi di essere costantemente osservata da un uomo dal palazzo di fronte. Tra realtà e paranoia, Julia sprofonda in un vero e proprio incubo ad occhi aperti a cui nessuno sembra credere. Nemmeno il marito…”

Voto della critica: ***





