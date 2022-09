Sanremo: parcheggio selvaggio 'continuo' in strada Borgo Tinasso, la lamentela di un lettore (Foto)

Torna nuovamente d’attualità il problema del parcheggio selvaggio di strada Borgo Tinasso a Sanremo. Questa volta con una mail (corredata da foto) inviataci dal nostro lettore Giulio:

“Ecco la situazione di questa mattina alle 11.30 all'altezza del deposito auto. Come si può vedere la strada è completamente bloccata dalle auto in sosta vietata, tra l'altro in prossimità di una curva. Ci chiediamo, noi residenti, come sia possibile che si continui a non fare nulla per questa situazione, visto che fatti del genere si ripetono a tutte le ore del giorno e, spesso, anche della notte. Al mattino le mamme che accompagnano i bimbi a scuola, sono costrette a camminare in mezzo alla strada, con grave pericolo. Spero che si trovi una soluzione al più presto”.