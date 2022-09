Sanremese: Sebastiano Aperi parla da leader "Lotteremo per vincere il campionato" (video)

Tre gol e due assist nelle prime tre partite. Un bel biglietto da visita alla Sanremese per Sebastiano Aperi che non può certo definirsi una sorpresa. La scorsa stagione ha segnato 16 gol con la maglia del Vado e, nelle ambizioni del patron Masu, è stato scelto per sostituire Anastasia sulla fascia.

Se la 'Sanre' è in cima alla classifica a punteggio pieno, buoni meriti vanno all' attacco. L'asse Scalzi-Aperi sta funzionando a meraviglia e tutti i gol dell' ex Vado arrivano proprio dalle imbeccate del numero 27.

I ragazzi di Giannini, nel pomeriggio di oggi, affronteranno il primo turno infrasettimanale della stagione: al 'Comunale' arriva il Bra (calcio d'inizio alle ore 15) che, nel pre-campionato, ha eliminato dalla Coppa Italia proprio i biancoazzurri.