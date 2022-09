Sanremo: un altro camper bloccato in strada San Bartolomeo, residenti chiedono la cartellonistica

Una nostra lettrice, Olga Boncioli, che vive in strada San Bartolomeo a Sanremo, ci ha scritto per chiedere un intervento all’ufficio urbanistica del Comune:

“Per per l’ennesima volta, infatti, un camper è rimasto incastrato nella nostra viuzza. Vorrei segnalare la mancanza di cartellonistica con le misure della stradina che con l’inversione di marcia di via Galilei è molto trafficata per tutti quelli che abitano o vanno a San Bartolomeo, Gozo e altre zone. Servirebbe un cartello che segnalasse la vera viabilità in via Gabriele D’Annunzio. Ormai la nostra stradina è allo stremo, piena di buche e sporcizia”.