Il Sanremo Rugby al fianco degli studenti, riparte il servizio ‘SOS Scuola’

Con l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 riprende anche il servizio ‘SOS Scuola’ offerto dal Sanremo Rugby ai propri iscritti che frequentano la scuola media. Un supporto per aiutare i ragazzi a superare eventuali difficoltà negli studi o nell’orientamento scolastico al fine di valorizzare al meglio il connubio studio-sport.

Per ‘SOS Scuola’ il Sanremo Rugby si avvale dei propri tutor, coordinati da un responsabile didattico, grazie ai quali i ragazzi saranno aiutati a dipanare i temi ritenuti più ostici e apprendere il metodo di studio più adatto alle loro specificità.



Cos’è ‘SOS Scuola’? Non è un doposcuola per fare i compiti assegnati e non serve a ripetere per memorizzare le lezioni. Serve a chiarire, su richiesta dello studente, temi scolastici di tutte le materie di studio.



Come si svolge il servizio? Gli studenti iscritti al servizio hanno a disposizione quattro ore mensili per incontrare nella Club House di Pian di Poma il sabato mattina in un orario da concordare tra le 9 e le 12 con il tutor designato. Il programma mensile degli appuntamenti sarà concordato dopo una pre iscrizione al servizio nel corso di un incontro conoscitivo con lo studente finalizzato alla comprensione delle sue specifiche esigenze di apprendimento e seguirà il calendario scolastico per quanto concerne le chiusure per le festività.



Quando sarà attivo il servizio? Sarà introdotto a titolo sperimentale a partire dal 1° ottobre per verificare se esistono o meno le condizioni per estenderlo a tutto l’anno scolastico.



Cosa fare per accedere al servizio? Occorre una pre iscrizione per consentire l’incontro conoscitivo con lo studente e, in caso di interesse per il servizio, procedere a un’iscrizione che prevede il versamento di un modesto contributo mensile. La pre iscrizione e l’inscrizione a ‘SOS Scuola’ (a numero chiuso) sono da effettuare alla segreteria del Sanremo Rugby. È possibile, senza alcun onere aggiuntivo, recedere in qualsiasi momento dal servizio a partire dal mese successivo alla richiesta in segreteria.