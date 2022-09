Fine settimana ricco di impegni per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy

Fine settimana impegnativo per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy. Sabato e domenica scorsi, infatti, i giovani biancorossi sono stati coinvolti in varie manifestazioni.

Sabato i Primi Calci leva 2013-14 hanno partecipato a Mentone al “ Tournoi de preparation Stade Lucien Rhein“, dove sono riusciti a superare bene la fase di qualificazione e con ottime prestazioni sono giunti fino in semifinale. “Il torneo era riservato ai giocatori U11 ma i ragazzi del Vallecrosia Academy, anche se erano i più piccoli di età, si sono contraddistinti come sempre per la loro tenacia, la grinta e le doti tecniche” - fa sapere la Polisportiva.

Domenica mattina, invece, gli Esordienti leva 2010 hanno disputato una partita amichevole a Pontedassio. Mister Ventura è molto soddisfatto dei suoi ragazzi, che risultano già inquadrati, impegnati ed attenti alle sue indicazioni.

I Pulcini 2012, sempre domenica, sono stati impegnati al Torneo Tempo Casa Cup, girone complesso, con Andora, Sanremese Azzurra e Ceriale. “I giovani atleti hanno avuto un inizio un po’ difficoltoso ma nel pomeriggio si sono poi ripresi ottenendo in generale una buona prestazione” - dice la società biancorossa.