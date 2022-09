Calcio, i gol degli imperiesi Bianchi e Gagliolo valgono il primato in Serie B per Brescia e Reggina

I gol di Riccardo Gagliolo e Flavio Bianchi mandano in orbita Reggina e Brescia, ora in testa alla classifica della Serie B.

Per il difensore si tratta della prima rete con la maglia della Reggina, grazie alla quale gli amaranto hanno vinto per 3-0 sul Cittadella. Nato ad Andora, ha indossato le maglie di Pro Imperia e Sanremese prima di fare il salto tra i grandi ed in questa stagione non ha ancora saltato un minuto con la formazione calabrese che è prima con 15 punti.

Appaiato, ecco il Brescia. A consegnare la vittoria, che vale il primato, è stato proprio Flavio Bianchi. Un destro vincente dal limite dell’area, scoccato al minuto 92, ha deciso l’ 1-0 delle ‘Rondinelle’ sul Benevento. L’attaccante dianese è al terzo gol in questo campionato cadetto e quarto stagionale, considerando la Coppa Italia. Cresciuto nel Genoa, è il cognato di Nicolas Costantini che, proprio in questi giorni, ha reso pubblico il suo ritorno all’Albenga.