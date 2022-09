Calcio giovanile. Per le formazioni dell'Ospedaletti il cammino delle qualificazioni ai regionali prosegue con due vittorie e una sconfitta

Sono tre le formazioni del settore giovanile orange scese in campo nel weekend per le qualificazioni ai rispettivi campionati regionali.

Vittorie in trasferta contro Finale e Golfo Dianese per gli Allievi 2006 e 2007, mentre i Giovanissimi 2008 sono stati fermati sul campo del Ceriale.

Ecco i risultati del settore giovanile orange

Allievi 2006

Finale - Ospedaletti 2-4

Marcatori: Colucci, Traditi (2), Rubis

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Petrulla, 3 Di Nicola, 4 Caffi, 5 Angeli, 6 Cascone, 7 Traditi, 8 Molinari, 9 Colucci, 10 Sartori, 11 Miatto

A disposizione: 12 Sambito, 13 D’Alessandro, 14 Consalvo, 15 Magnani, 16 Rubis, 17 Raviola, 18 Rosato, 19 Rodigari, 20 Anfossi

Allenatore: Ivan Miatto

Allievi 2007

Golfo Dianese - Ospedaletti 0-9

Marcatori: Avandro (5), Zoccali, Burdilla, Lazri, D’Amore

Ospedaletti: 1 D’Andrea, 2 Sismondini, 3 Rondinone, 4 Gonella, 5 Pereira, 6 Pafumi, 7 Klersi, 8 Coppola, 9 Avandro, 10 D’Amore, 11 Luci

A disposizione: 13 Lazri, 14 Burdilla, 15 Cavalieri, 16 Barrie, 17 Martino, 18 Castore, 19 Monterosso, 20 Zoccali

Allenatore: Marco Anzalone

Giovanissimi 2008

Ceriale - Ospedaletti 5-3

Marcatori: Cirillo, Nervino (2)

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Grillo, 3 Pallanca, 4 Calvini, 5 Nardini, 6 Pesce, 7 Burlandi, 8 Grillo, 9 Nervino, 10 Anzalone, 11 Turrini

A disposizione: 12 Gallo, 13 Iuliano, 14 Conrieri, 15 Maccario, 16 Borello, 17 Ben Mzaker, 18 Magnani

Allenatore: Andrea Caverzan