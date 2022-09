Calcio giovanile: ecco i risultati delle formazioni dell'Imperia nell'ultimo fine settimana

Quattro vittorie rotonde e una sconfitta. Questo il bottino del weekend del settore giovanile dell'Imperia. La leva 2009 ha vinto 3-0 nella seconda giornata di qualificazione ai campionati regionali sul campo del Legino. A segno Pedone, Gerbore e Bottino.

Successo rotondo per gli under 15, leva 2008, 9-0 casalingo contro il Vallescriva doppiette per Gulotta, Lanteri e Celella, in gol Bessone, Cane e Michelini. Importante affermazione esterna per 3-2 contro la Voltrese per gli under 17, leva 2006, di Bottino su calcio di rigore, Caprera e Di Pietro le marcature neroazzurre. Sconfitta invece (1-4) per gli Allievi under 16, classe 2007, contro la Sestrese. A rete ancora una volta El Khattat.

Prima partita ufficiale e primi tre punti infine per la Juniores che a Ceriale ha iniziato il suo campionato con un 5-2, tra gli imperiesi Amoretti, Ardissone, De Col, Moro e Casella a segno.