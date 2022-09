Sanremo: dopo un’estate con oltre 4 mila spettatori all’Alfano la Sinfonica inaugura la stagione autunnale con la Russian Piano Music International Competition

A pochi giorni dall’autunno la Sinfonica di Sanremo rivolge ancora uno sguardo all’estate appena trascorsa che ha regalato una stagione da incorniciare.

Da giugno ad agosto, sono stati tre mesi di grande musica, partecipazione ed emozioni. Il cartellone studiato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Il Comune di Sanremo e il Tavolo del Turismo ha conquistato tutte le fasce di età, grandi e piccoli.



Con il suo programma innovativo e coraggioso, la Sanremo Summer Symphony, alla sua prima edizione, è stata una sorpresa anche per chi è salito sul palco: artisti e orchestra si sono incontrati e reciprocamente scoperti offrendo al pubblico spettacoli inediti e molte prime assolute.

Quattordici concerti, un sold out per il concerto con Cristina d’Avena e una serata, quella con Fabrizio Bosso, annullata purtroppo per motivi di salute dell’artista.



Oltre 4000 spettatori in tre mesi sulle gradinate dell’Auditorium Franco Alfano finalmente rinato dopo le “prove generali” dell’estate scorsa. Un luogo suggestivo restituito a pieno alla città, capace di creare un “abbraccio” intorno a chi è sul palco e rendere ancora più speciale il magico scambio che si crea tra pubblico e artisti. Come quello che abbiamo vissuto il 14 luglio con il concerto di Vittorio de Scalzi. Quella sera gli applausi per note e parole senza tempo entrate nella storia della musica italiana sembravano non finire mai. Solo dieci giorni dopo abbiamo capito la grandezza del regalo che Vittorio aveva fatto al suo pubblico e alla nostra orchestra. Il suo ultimo concerto, nella città che amava e che lo amava.



Grandi artisti italiani e anche internazionali, come Ute Lemper, capace di trasportare il pubblico dal Teatro Ariston a Berlino, Parigi, New York. Un viaggio reso possibile da gesti, sguardi, sfumature della voce che ha profondamente toccato anche l’orchestra e il M° Giancarlo De Lorenzo: "Vedere piangere un'artista, dopo aver cantato una canzone è indescrivibile. Un'artista che calca le scene da molti anni e che riesce a emozionarsi ancora così e a emozionare tutti noi è stata un'esperienza bellissima. Mi sono commosso e sono grato a tutti quelli che ci hanno consentito di vivere queste emozioni e alla nostra grandissima Orchestra che ha fatto un concerto fantastico degno di un'artista di grandissimo valore e sensibilità".



Serate che hanno regalato grandi emozioni e anche intrattenimento e risate, come gli spettacoli dedicati ai più piccoli e alle famiglie: da “Pierino e il lupo” con Rocco Papaleo che ha iniziato lo show per le strade di Sanremo, raggiungendo l’Auditorium Alfano vestito da lupo, a “Concert Jouet” con la voce, musica e comicità di Paola Lombardo e Paola Torsi.

E poi l’eleganza e originalità di Vanessa Tagliabue Yorke con l’omaggio alle più belle canzoni del Festival e ai suoi autori, la genialità di Marco Castoldi che ha proposto “Il Classico Morgan” lontano dal “classico” personaggio raccontato dai media, la classe e lo stile inconfondibile di Antonella Ruggiero, l’arte di Cecilio Perera con la sua chitarra, la forza della Sinfonia n° 9 “corale” di Ludwig van Beethoven con il Coro FilHarmonia. Dalla musica classica al rock, con le “storie maledette” del Decamerock di Massimo Cotto, con Mauro Ermanno Giovanardi e Chiara Buratti. Dalle musiche dei cartoni animati rivisitate in chiave sinfonica per Cristina D’Avena dal M° Valeriano Chiaravalle, alla musica del grande cinema con il concerto del M° Vince Tempera che ha chiuso la stagione.

Le più belle ouverture di Mozart e Rossini partite ai primi di luglio dall’Auditorium Alfano con un concerto gratuito aperto a tutta la città hanno invece viaggiato per tutta l’estate per il ponente ligure attraverso la rassegna “Musica dei Borghi”. Di nuovo musica e promozione del territorio, per scoprire luoghi come il Santuario Monte Calvario, Poggio dei Gorleri, Cipressa, Torre Paponi, Bajardo, Ospedaletti, il Teatro Romano di Ventimiglia, San Romolo.

“La Fondazione Orchestra Sinfonica è un’istituzione di livello nazionale che può partecipare all’assegnazione di importanti fondi nazionali che ci restituiscono il significato stesso dell’esistenza della Fondazione - ha dichiarato in collegamento il presidente del Cda Filippo Biolè - ho la forte convinzione del ruolo essenziale che hanno le istituzioni culturali del nostro Paese. In città è stata spesso percepita come un orpello e un peso per la collettività, questa estate abbiamo dimostrato il contrario. Si ritiene che la cultura non muova l’economia, nel nostro Pese non è percepito come un lavoro. Questa estate abbiamo portato centinaia di persone in tutti i luoghi nei quali siamo stati. La città ha percepito il valore inestimabile di un soggetto al quale viene dato del denaro per fare in modo che venga trasformato e restituito al pubblico. Abbiamo offerto concerti che spaziavano dalla musica dell’800 sino ad affondi nella musica moderna e popolare”.

Luoghi spesso poco conosciuti, di cui abbiamo raccontato bellezza e storia anche sui profili social dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Un territorio che abbiamo cercato di promuovere sui nostri canali e un territorio che ci ha restituito grande appoggio. Quest’anno la città ha ri-scoperto e sostenuto la sua Orchestra Sinfonica: dalle strutture ricettive e negozi che hanno veicolato con entusiasmo il programma della stagione estiva, a realtà storiche della città quali l’Hotel Royal di Sanremo, il Teatro Ariston, il Forte di Santa Tecla, il Circolo Golf degli Ulivi con le quali abbiamo costruito nuove e proficue relazioni e progetti.

Musica, luoghi e non solo. Nel corso della stagione estiva abbiamo offerto al nostro pubblico anche dei momenti di ricordo e celebrazione di artisti liguri e personalità legate alla storia della città. Come l’omaggio al Maestro genovese Vittorio Centanaro, uno dei più acclamati interpreti del repertorio per chitarra classica scomparso nel 2011 e quello all’Assessore al Turismo e alle manifestazioni Guido Goya, che con impegno e passione contribuì a costruire il mito del Festival di Sanremo.



Per finire, in agosto, l’Orchestra ha proposto il programma “Jazz e dintorni” con Clarissa Vichi per i festeggiamenti di Sant’Erasmo ad Arma di Taggia e il programma “Piazzolla e Galliano, virtuosi del bandoneon” con Cesare Chiacchiaretta presentato in anteprima al Circolo del Golf di Sanremo e poi portato con grande successo in tour a Foggia, al Castello di Melfi, Bagnoli del Trigno, Salerno, l'Aquila.

Tre mesi di eventi che hanno trovato spazio sulla stampa nazionale, grazie alla collaborazione con Parole e Dintorni, e sulla stampa locale che ha dedicato tempo, attenzione e articoli alle iniziative proposte e agli incontri organizzati con gli artisti.



La Sanremo Summer Symphony è approdata anche in radio grazie alla collaborazione con Radio Bruno, l'emittente più ascoltata in Emilia Romagna, con frequenze anche in tutta la Toscana e parte di Lombardia, Veneto, Liguria e Marche.

Cresciuta anche la relazione con il pubblico tramite i canali social. I profili ufficiali della Fondazione su Facebook e Instagram tra giugno e i primi di settembre hanno raggiunto +800% persone rispetto ai tre mesi precedenti, guadagnato +65% di nuovi follower e hanno visto crescere del +183% le interazioni (commenti, reazioni, click).

Whatsapp è diventato un canale irrinunciabile e molto apprezzato dal pubblico. Attraverso il servizio “Amici della Sinfonica” la Fondazione invia brevi notizie, remind, note di sala e promozioni. Per usufruire del servizio gratuito basta memorizzare nella propria rubrica il numero dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo (347.5742190) e inviare il messaggio: “Voglio iscrivermi”.

Dopo una stagione estiva da incorniciare, la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo inaugura l’autunno e il ritorno al Teatro dell’Opera del Casinò con “RPM Sanremo - Russian Piano Music International Competition”.

“Siamo giunti alla terza edizione di RPM, il concorso internazionale per pianoforte con cui la nostra Fondazione celebra il repertorio russo. Forti dell’elevatissima qualità dell’edizione precedente e consapevoli della possibilità di dare risonanza, in questi tempi difficili, al potente messaggio di pace che solo l’arte e la cultura sono in grado di lanciare in modo tanto efficace, abbiamo accolto con ancor più favore l’insistente desiderio, espresso dall’incoraggiante numero sempre maggiore di giovani pianisti, di potersi cimentare ancora in questo prestigioso percorso di selezione tra i migliori. A breve inizierà quindi la competizione che si concluderà con la proclamazione del vincitore e con il concerto che avrà luogo il mattino di domenica 25 settembre alle 10.30. Annunceremo anche la novità, che vorremmo diventasse la regola, di rivedere sul palco, nel marzo successivo, il vincitore dell’edizione dell’anno precedente assieme a chi trionferà quest’anno, dividersi i due momenti di un unico concerto, che sarà così simbolo di ininterrotta continuità nell’arte e di passaggio di testimone tra giovani eccellenze. Riavremo così in concerto Uladzislau Khandohi che, subito dopo la vittoria di RPM 2021, si è distinto arrivando tra i finalisti in uno dei più famosi tra i concorsi internazionali di pianoforte, il Van Cliburn di Fort Worth in Texas.” (Filippo Biolè - Presidente Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo)

Il concorso internazionale, organizzato in collaborazione con il Premio Pianistico Internazionale Scriabin, ha lo scopo di incoraggiare l’eccellenza nell’esecuzione della musica classica russa per pianoforte, valorizzando e supportando i giovani talenti all’inizio delle loro carriere, grazie anche ai consigli di giurati di fama internazionale: Antonio Di Cristofano, Giancarlo De Lorenzo, Johannes Kropfitsch, Michel Bourdoncle, Gianluca Luisi, Mihai Ungureanu, Leonel Morales.

Corea, Cina, Francia, Giappone, Bulgaria, Polonia, Armenia, Israele, Colombia, Australia... i trentotto giovani pianisti che dal 21 settembre affronteranno la fase eliminatoria sul palco del Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo provengono da tutto il mondo. I loro nomi sono già sul sito www.rpmsanremo.it/2022/; i loro volti e storie presto sui profili social ufficiali di RPM Sanremo.

Il percorso verso la finale sarà molto impegnativo sia per i partecipanti che per i giurati, spiegano il M° Giancarlo De Lorenzo e il M° Antonio Di Cristofano: “La Prova Eliminatoria prevede un programma libero di max 20 minuti comprendente uno studio di un autore Russo (Scriabin, Rachmaninoff, Prokofieff, Stravinsky, Liapunow). Per la Prova Semifinale - alla quale saranno ammessi al massimo 12 concorrenti - un programma libero di max 40 minuti comprendente un’importante composizione di autore Russo (non meno di 8 minuti). Il 25 settembre alle h.10.30 la finale. Un concerto per pianoforte ed orchestra diretto dal M° Park Jee Woon con i tre finalisti e la proclamazione del vincitore o della vincitrice. Invitiamo fin da ora il pubblico ad acquistare i biglietti per assistere al concerto e dare il proprio contributo alla votazione per assegnare il Premio Speciale del Pubblico”.

Info e biglietti per assistere alla finale su:

https://www.sinfonicasanremo2.it/prenotazioni/negozio/concerto-dei-finalisti-rpm-sanremo-2022/

- Under 25 e Professori di Musica del Territorio Gratuito

- Over 25 Euro 15,00

- Over 70 Euro 5,00