Come affittare residenze universitarie a Milano con Collegiate

Cambiare città non è facile. Non lo è nemmeno cambiare vita, cambiare ritmi, cercare nuove amicizie, trovarsi in nuove dinamiche e nuovi ambienti.

Il segreto è costruire una piccola e solida base che rappresenti il nostro luogo sicuro, dove ricaricarci e sentirci talmente sereni; in altre parole, la prima strategia migliore per affrontare un cambio del genere è trovare un alloggio. Che sia una casa, una stanza in un appartamento o in un collegio, ciò che conta è trovare un luogo che si possa avvertire come proprio.

L'avventura del trovare un alloggio a Milano

Milano è il centro economico e finanziario d'Italia, oltre ad annoverare uno dei poli universitari più importanti del paese e d'Europa. Una città dinamica, sempre in movimento e punto di arrivo di numerosi lavoratori e studenti da tutte le regioni italiani e dal resto del continente.

Soprattutto gli iscritti alle università milanesi rappresentano una percentuale indicativa del 10% in relazione alla popolazione del capoluogo lombardo.

Trovare un alloggio diventa allora una vera e propria battaglia; in un campo minato di potenziali annunci ingannevoli, strutture fatiscenti, posizioni scomode e lontananza dai mezzi, trovare un partner ideale per la ricerca dell'appartamento o della stanza migliore può trasformarsi in un'attività estremamente logorante per uno studente che muove i primi passi in una esperienza totalmente nuova.

Le perdite di denaro, il tempo sprecato e dover trovare soluzioni alternative - come l'appoggiarsi momentaneamente a casa di amici o parenti - possono creare un senso di frustrazione che non contribuisce ad un tranquillo processo di amalgamento e a sorreggere il naturale bisogno di inserimento in un nuovo ambiente; questo è soprattutto vero per un giovane che si accinge a costruire una nuova realtà in una grande città come Milano.

La soluzione ideale per studenti a Milano

Quando si inizia a cercare un posto dove vivere si tende normalmente ad analizzare qualsiasi annuncio cercando quello che più si avvicini alle proprie esigenze. Il processo dovrebbe essere l'inverso: individuare in principio le proprie esigenze e solo successivamente compiere la ricerca, in modo da evitare di perdere tempo utile. La soluzione perfetta per i bisogni degli studenti universitari è una stanza in collegio.

I vantaggi sono molteplici: stanze fornite di ogni comodità, prezzi che includono le utenze, servizi complementari ed un ambiente fresco e giovane dove allacciare facilmente nuove amicizie.

Un esempio emblematico è Collegiate, un'agenzia inglese con sedi in tutta Europa il cui lavoro è essenzialmente proporre delle residenze per studenti con un servizio che combina l'offerta di residenze di ottima qualità ad una serie di proposte parallele che rendano più sereno l'inserimento dello studente in un contesto totalmente nuovo.

Questa tipologia di soluzioni è ideale perché non sottovaluta l'importanza di un ambiente rassicurante per uno studente arrivato da poco in una nuova città; appartamenti con uno stile giovane ed accogliente che si trovano non solo in ottime posizioni nel contesto cittadino, arricchite dalla presenza di portinerie e di sistemi di sicurezza all'avanguardia.

La scelta è ottimale anche dal punto di vista umano: quello che viene sviluppato nei collegi è un ambiente fresco ed internazionale che alterna stanze private ad aree in condivisione, con lo scopo di garantire la privacy senza far mancare le condizioni di incontro, aiutando il fuori sede a sentirsi meno lontano dal concetto di casa.