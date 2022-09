Sanremo: pessime condizioni dell'asfalto in strada Magnan Collabella, la segnalazione con foto di un cittadino

"Buongiorno Direttore, sono un residente di strada Magnan Collabella a Sanremo strada divisa in parecchi tronconi, basti pensare che inizia come traversa di via Goethe (per chi si ricorda dove era ubicato il chiosco dell’ edicola dietro il liceo) e termina dopo la Croce della Parà, all’ inizio della tagliafuoco.

Come più volte segnalato negli anni - dico negli anni perché già avevo scritto alla sua rubrica nel 24 aprile del 2018 https://www.sanremonews.it/2018/04/24/leggi-notizia/argomenti/sanremo-ospedaletti/articolo/sanremo-asfalto-deteriorato-in-strada-magnan-collabella-la-segnalazione-con-foto-di-un-residente.html - l’asfalto nel tratto da via Pascoli a strada Olandesi è in condizioni deprecabili, oltre che pericolose, per chi lo percorre sia con mezzi che a piedi.

Avevo altresì segnalato la situazione agli uffici URP del Comune tramite mail e recandomi personalmente presso gli stessi in C.so Garibaldi, in una occasione era anche presente un geometra del Comune di Sanremo ufficio strade, ed era stato assicurato un intervento con rifacimento del manto stradale.

Ora, a 4 anni dalle segnalazioni e il piano asfalti stanziato dal Comune di Sanremo, chissà se lo stesso ufficio si ricorderà di provvedere a mettere in sicurezza e decoro la zona indicata…

Speramu ben…

Cordialmente, Fabio Ferrando".