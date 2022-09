Diano San Pietro: in Borgata Colla manca l'acqua da domenica, una residente scrive a Rivieracqua "Il servizio dev'essere garantito!"

"Spettabile Rivieracqua,

In qualità di utente per la fornitura del servizio idrico collegato alla linea che alimenta le abitazioni della Borgata Colla di Diano San Pietro vi segnalo e chiedo di risolvere le problematiche relative al mancato approvvigionamento di acqua potabile che sta perdurando da domenica 18 Settembre. Una grave situazione che si è verificata anche nei mesi di Luglio e Agosto e che ha coinvolto un'ampia zona del comprensorio Dianese ma che in questo momento riguarda principalmente la Borgata Colla. L'acqua è mancata dal mattino di domenica fino ad oggi e nonostante molte segnalazioni degli abitanti è stato effettuato con autobotti un ripristino parziale e limitato della vasca, non sufficiente per garantire a tutti noi un servizio di primaria importanza soprattutto per famiglie con bambini e anziani. In pratica solo 3 ore di flusso idrico scarso in due giorni!

Dalle informazioni raccolte tra gli abitanti del comprensorio Dianese e dalle sollecitazioni del Comune di Diano San Pietro emerge che la situazione permane critica per gli abitanti della vallata, utenti di un servizio indispensabile alla vita di tutti i cittadini che Rivieracqua deve garantire.

Auspicando in un solerte intervento risolutivo affinché tali disservizi non si ripetano nuovamente porgo distinti saluti.

Francesca Puchar".