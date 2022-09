Il sanremese Davide Dall'Ava è campione italiano Silver di Enduro Estremo

In tarda serata i tempi vengono esposti e Dall’Ava risulta secondo in griglia mentre il suo rivale Moscheni è solo tredicesimo a circa 18 secondi dal tempo del sanremese che può avere un po’ di tensione in meno e gestire la sua gara sul rivale.

Domenica ci si sveglia con delle temperature prettamente autunnali ma il cielo è azzurro e il terreno sembra quello giusto e come da programma dopo un minuto di doveroso silenzio per le vittime dell’alluvione nelle Marche la pattuglia della Silver si schiera per la partenza pronta ad affrontare le due lunghissime ore di gara.

I Marshall sono tutti posizionati sui punti più critici pronti a tirare su chi non sale sulle salite ripide, il pubblico è folto per questa finale e quando il tricolore si abbassa la gara prende il via, dopo la prima ora Dall’Ava è retrocesso in terza posizione ma dal box i suoi uomini danno segnali incoraggianti, non serve strafare oggi bisogna amministrare e Moscheni sembra non averne di più per recuperare sul ligure, quando mancano 30 minuti alla fine Davide guida più rilassato segno che ha la situazione sotto controllo, sosta ai box rifornimento, gel reidratante e via per l’ultima mezz’ora.