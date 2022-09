Finisce a reti inviolate la partita tra i 2006 della Polisportiva Vallecrosia Academy e Quiliano & Valleggia (Foto)

I 2006 della Polisportiva Vallecrosia Academy tornano in campo. Ieri si è, infatti, svolta la seconda partita valida per il girone D delle qualificazioni ai campionati/tornei regionali fascia Allievi Under 17 sul campo in erba naturale dell’impianto Raoul Zaccari a Camporosso che ha visto confrontarsi la Polisportiva Vallecrosia Academy A.S.D. con il Quiliano & Valleggia.

“La competizione è terminata a reti inviolate” – fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - “Lo 0 a 0 penalizza un po’ gli atleti del Vallecrosia Academy. E’ mancato il goal ma hanno avuto diverse occasioni nette”.

Continua, pertanto, il percorso positivo degli Allievi 2006 che, al termine della seconda partita, restano ancora imbattuti.