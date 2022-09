Ciclismo: l'atleta ventimigliese Ilaria Sanguineti per due anni correrà con la squadra Trek-Segafredo

La ciclista ventimigliese, Ilaria Sanguineti, il prossimo anno correrà, con contratto biennale, nella Trek-Segafredo, squadra prestigiosa World Tour che annovera fra le proprie fila, la campionessa mondiale uscente Elisa Balsamo e la campionessa italiana Elisa Longo Borghini.

Per la ventottenne atleta locale, vincitrice quest'anno della classica belga Dwars Door Het Hageland, dopo l'esperienza all' attuale squadra Valcar-Travel Service, coglie con questo nuovo contratto l'occasione di confrontarsi con atlete di alto livello ponendo un altro passo avanti per la sua carriera.