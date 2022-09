Canottaggio: due medaglie d'argento per i giovani della Canottieri Sanremo al 'Trofeo delle Regioni'

Due argenti per i ragazzi della Canottieri Sanremo impegnati con la rappresentativa ligure nel Trofeo delle Regioni. Grande ritorno al due senza per i gemelli Strazzulla in scia ai Campioni d'Italia in carica del Corgeno ma davanti ai pugliesi del Pro Monopoli da cui erano sempre stati sconfitti nel 2022. Secondo posto anche per Diego Consonni in doppio con il genovese Costa alle spalle dei gemelli Frigo. Nel quattro di coppia cadetti sesto posto per Andrea Maudena ed Andrea Enotarpi nel 4x Liguria con due vogatori della Velocior.

Nel Campionato Italiano Under 18 di Canottaggio sesto posto in finale nel doppio per i quindicenni Diego Consonni e Alberto Strazzulla su 33 partecipanti e sesti posto in finale B nel singolo per Roberto Strazzulla, con Leonardo Arosio eliminato in semifinale su 48 atleti. Nel Meeting under 14 netta vittoria nel 7:20 allieve 13 anni per Elena Sofia Cioni e piazzamenti onorevoli nelle rispettive finali per Alessandro Scajola, a 2" dal bronzo, Alessio Crespi e Eugenio Bosco.

Il Coach Renato Alberti e la collaboratrice Manuela Bongiovanni sono molto soddisfatti dei risultati ottenuti da tutti i ragazzi con una nota di merito per i gemelli Strazzulla tornati sul due senza e in medaglia alla prima uscita dopo tre mesi dalla parziale delusione dei Campionati Italiani under 16.