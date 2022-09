Arti Marziali: ottimi risultati per gli atleti dello Judo Sanremo Kumiai al Trofeo Italia, tante le medaglie (Foto)

Sì è svolta nel weekend appena trascorso a Martinafranca, la terza di 5 prove totali del Trofeo Italia categoria Esordienti B 2008-2009, campionato utile ad assegnare punti per la ranking list nazionale per accedere di diritto alle finali dei campionati italiani di categoria del mese di novembre.

Lo Judo Sanremo Kumiai ha partecipato con ben sei atleti nella categoria maschile e 2 in quella femminile accompagnati dal tecnico Giuseppe Mastrorillo. Nella giornata di sabato i sei atleti sanremesi hanno fatto valere in una gara così prestigiosa la loro ottima preparazione ed il loro grado tecnico raggiunto con grande sforzo e sacrificio sotto la meticolosa attenzione e dedizione del tecnici del club matuziano Ettore Guarnaccia, Andrea e Nino Scalzo e lo stesso Mastrorillo.

Sono ben tre le medaglie ottenute e un settimo posto che sta un po’ stretto ad un atleta, Semanjaku Erik -66 kg, che pur essendo nei primi posti in ranking imbrocca una giornata no con due incontri vinti e due persi, uno dei quali con l’atleta arrivato poi primo. Le medaglie vinte sono di Leonardo Moroni, che si aggiudica il secondo posto a fianco a Alessio Mariano, terzo classificato nella medesima categoria dei + 81 kg.

L’altra medaglia di bronzo riesce a conquistarla un neo tesserato del club Enrique Corneli, appena trasferito nella città dei fiori, un grande esordio per lui visto anche il breve ma intenso periodo di preparazione. Meno fortunati, a causa di una minore esperienza, Alessandro Lupi e Nicolò Tiziano che si arrendono ai turni preliminari.

fine giornata la soddisfazione dei maestri arriva quando viene annunciata la classifica delle società, grazie agli ottimi piazzamenti dei ragazzi lo Judo Sanremo Kumiai si classifica al secondo posto.

Nella giornata di ieri è stata la volta delle due atlete sanremesi, Viola Mura e Cristina Meluso , nella categoria-44 kg che superano brillantemente i primi turni, si arrendono per piccoli errori tattici solo a fine tabellone ed hanno la possibilità di disputare la finalina 3° e 5° posto scontrandosi sportivamente una contro l’altra. Ha la meglio la Meluso 3° classificata anche se Mura Viola 5°, in questa giornata, ha fatto vedere il suo valore. Anche loro acquistano punti importanti per mantenere le ottime posizioni in ranking list.

Il presidente Andrea Scalzo soddisfatto ha ringraziato tutti tecnici, genitori e atleti che con un grande lavoro di squadra fanno registrare un continuo innalzamento di livello ed una fortificazione del gruppo.