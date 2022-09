Ventimiglia: domenica prossima giornata di raccolta con la 'Scuola di Pace' e la 'Fratellanza islamica'

Le associazioni Spes e ‘Scuola di Pace’, in collaborazione con la ‘Fratellanza islamica’ di Ventimiglia sono impegnate da tempo in iniziative comuni, volte a aiutare chi più soffre in questo contesto di grave crisi economica e sociale.

Domenica prossima propongono una giornata di solidarietà per raccogliere fondi per ricostruzione di un centro disabili in Ucraina, grazie ai contatti con la Comunità di Sant’Egidio, operante in quel paese martoriato dalla guerra.

La Fratellanza preparerà dell’ottimo cous cous che sarà possibile ritirare in 4 diversi punti nella giornata di domenica. Il ricavato della vendita andrà tutto a favore del centro disabili in Ucraina.