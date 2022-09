Aperitivo a Imperia per Fratelli d’Italia. Matteo Rosso: “L’assessorato al Turismo rimarrà in provincia? Vedremo, in ballo c’è anche la Sanità” (foto e video)

Aperitivo tricolore per Fratelli d’Italia stasera al Bacan di via Vieusseux a Imperia. Presenti Gianni Berrino candidato al Senato collegio I Liguria, Matteo Rosso, coordinatore della Liguria di Fdi e candidato capolista alla Camera e la consigliere regionale Veronica Russo.

Hanno introdotto il coordinatore provinciale Fabrizio Cravero, il responsabile Enti locali del partito, l’ex sindaco di Imperia Paolo Strescino e il portavoce provinciale Giossi Massa.

”Siamo in mezzo a tante persone per incontrare i simpatizzanti, non solo i tesserati -ha dichiarato Gianni Berrino - ma anche persone normali per convincerli dell'importanza di andare a votare, dell'importanza di votare Fratelli d'Italia sia al Senato che alla Camera. I temi. che stanno emergendo sempre più prepotentemente in questa campagna elettorale, sono quelli delle persone che vedono l'inverno avvicinarsi e vedono le bollette che continuano a salire. Parleremo delle soluzioni immediate che si possono dare al problema. Qua a Imperia che è il capoluogo di provincia, che è stata una grande città industriale, metteremo l’ accento anche sui temi sui temi del lavoro, ma non possiamo non parlare del turismo alla fine di una stagione che è stata molto molto bella e ricca di ricca di soddisfazioni per gli operatori. È appena finito il Raduno delle Vele d'Epoca, una grande manifestazione. C’è soddisfazione ma anche speranze per il futuro, che il prossimo governo dovrà dare anche al settore turistico”.

“Non si molla fino all'ultimo momento nulla, è dato mai per scontato -ha detto Matteo Rosso - Comunque il polso è molto positivo abbiamo visto con Giorgia Meloni, pochi giorni fa Genova come siamo riusciti a riempire una sala gigantesca. Siamo ottimisti, ovviamente, però non solo ma vogliamo essere molto concreti determinati. Conosciamo le responsabilità che ci aspettano in un paese con gravi difficoltà e un inverno molto duro da affrontare”.

L’assessorato al turismo di Regione Liguria, in caso di (probabile) elezione in Parlamento di Gianni Berrino resterà in provincia di Imperia? “Questa domanda un po' difficile, vediamo il risultato elettorale e poi vediamo. Non c'è solo il Turismo, ma anche quello alla Sanità in gioco. Certamente Imperia è una città importante e l'assessore al Turismo Berrino ha lavorato benissimo e penso che questo avrà un grande valore. Poi, dopo domenica, vediamo”, ha risposto Rosso.

"Sta andando bene, la risposta della gente in tutte le città della provincia e non solo è massiccia. Imperia è una realtà complessa, particolare, storicamente per la destra. Però piano, piano ci siamo organizzati sempre di più tutto il territorio di tutta la Regione Liguria. In questo weekend, lo faceva notare il portavoce Cravero e ci sono stati 5/6 gazebo in tutto il weekend su tutto, così come tutte le altre province della Liguria. Quindi bene”, ha sottolineato Strescino.

“Ci siamo impegnati come nostra abitudine fare - ha concluso Veronica Russo - sul territorio, perché il nostro partito è un partito che sta crescendo, ma che deve ancora crescere, deve fare ancora molto, Siamo sicuri che se i cittadini ci daranno la possibilità di andare a governare questo Paese, sicuramente, lo renderemo migliore”.