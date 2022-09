Bordighera: consegnati i riconoscimenti del Comune per la 'Giornata del Rispetto degli Anziani' (Foto e Video)

Importante iniziativa del Comune di Bordighera, con la cerimonia di celebrazione della ‘Giornata del Rispetto per gli Anziani - Keiro no Hi’, giunta alla sua quarta edizione. Alla ex chiesa Anglicana sono stati consegnati i riconoscimenti ai residenti che hanno raggiunto il traguardo dei 90 e dei 100 anni tra il 21 settembre 2021 ed oggi.

Una festa di tradizione giapponese adottata anche dalla città delle palme, come evidenziato dal Sindaco, Vittorio Ingenito: “Riteniamo fondamentale mantenere la memoria e il ricordo dei nostri anziani, con i quali costruire un futuro per i più giovani”.

Questa mattina, alla scuola ‘Maria Primina’ è stata piantata una ‘Ginko Biloba’ che rappresenta questa festa, con le poesia dei bimbi: “Questa – ha terminato Ingenito – è la piena consapevolezza di quanto siano importanti gli anziani e i nostri anziani per il futuro della nostra città e dell’intero paese”.

Doveva presenziare oggi anche il Console Generale giapponese a Milano, Amamiya Yuji, che all’ultimo ha dovuto rinunciare per un impegno. Ha comunque inviato una lettera, che è stata applaudita dai presenti.