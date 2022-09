Dalle Adidas X Speedflow alle Nike Phantom Gt, la top 7 delle scarpe da calcio 2022

Le scarpe rappresentano l’accessorio più importante per un calciatore. Che si giochi su un campo in erba o in uno sintetico, infatti, possono migliorare notevolmente le proprie performance, aiutando a scattare, saltare e spostarsi con precisione. Ogni modello presenta caratteristiche peculiari, dal materiale della tomaia alla forma dei tacchetti. Ma quali sono le scarpe che hanno riscosso il maggior apprezzamento durante la stagione 2022? Di seguito la top seven.

Leggere ed elastiche, ecco le Adidas X Speedflow

Le X Speedflow sono state progettate da Adidas per offrire massima velocità, agilità e accelerazione istantanea. Leggere e versatili, presentano una tomaia in morbido Primeknit, che avvolge completamente il piede, fornendo stabilità e supporto, anche per i cambi di direzione più repentini.

La suola, invece, è stata ottimizzata grazie all’inserimento di un dettaglio in carbonio nell’avampiede, per consentire esplosività e potenza. Disponibili sia con stringhe regolabili che in versione laceless, mantengono la classica base da scarpa da corsa chiodata, con struttura ottimizzata e rivestimento antiscivolo.

Non è un caso, del resto, se le Adidas X Speedflow sono state indossate da alcuni dei giocatori più forti del mondo, tra cui Leo Messi, Mohamed Salah e Karim Benzema.

Nike Phantom Gt, per il massimo grip su ogni terreno

Passiamo ora ad una proposta del brand Nike, il modello Phantom Gt. Si tratta di una scarpa da calcio che per caratteristiche non è troppo lontana dalla X Speedflow targata Adidas.

Anche in questo caso, infatti, è presente una struttura in Flyknit a 360°. Quest’ultimo, però, è rivestito con un sottile strato di gel, chiamato Generative Texture, il cui compito è di offrire maggiore grip sul terreno e contatto col pallone.

La suola è costruita per essere più rigida nel tallone, al fine di donare stabilità al giocatore. I tacchetti agility, un mix tra conici e lamellari, forniscono una trazione ottima, sia sui terreni tradizionali che sui campi sintetici.

L’ultima generazione di Adidas Predator, il modello Edge

Predator Edge di Adidas è un altro fra i modelli popolari, come dimostrano le più apprezzate offerte online di scarpe da calcio. Si tratta di una calzatura low-cut, con calzata regolare e disponibile sia con che senza lacci. La tomaia è realizzata in Zone Skin, materiale soffice e leggero, per un tocco di palla e una precisione ottimali in ogni circostanza.

L’avampiede è stato migliorato grazie all’aggiunta della tecnologia Power Facet, che consente di imprimere maggior potenza ai tiri, anche a quelli da lontano. Un accorgimento super apprezzato, specialmente da difensori e centrocampisti. Il collarino in Primeknit, invece, si adatta alla forma del piede, per offrire una calzata stabile e confortevole.

Mizuno Morelia, il perfetto connubio tra estetica e comodità

Pur non essendo una vera e propria novità, le Mizuno Morelia rientrano di diritto nella top seven delle scarpe da calcio più apprezzate della stagione 2022. I motivi, essenzialmente, sono due: la comodità e l’estetica.

Per quanto riguarda la comodità, i prodotti del brand giapponese sono da sempre sinonimo di massimo comfort. Questo modello, in particolare, è realizzato con pelle morbidissima e lavorata a mano, per adattarsi ad ogni tipo di piede in tempo record.

Lato estetica, invece, è una scarpa perfetta per gli amanti dello stile un po’ retrò. Stretta e affusolata, presenta un design semplice, pulito ed elegante. Il merito è della tomaia in tinta unita su cui figura l’iconico logo del brand.

Massima versatilità per ogni tipo di piede con Puma Future Z

Le Puma Future Z sono delle calzature innovative, progettate per i giocatori che dominano il campo. Si adattano perfettamente alla forma del piede, grazie alla tecnologia FUNZIONFIT+ di seconda generazione. Con o senza lacci assicurano, dunque, il perfetto equilibrio tra flessibilità e supporto.

La tomaia è composta dal classico tessuto lavorato a maglia, l’evoKnit Pro, che in punta è rivestito da uno strato più rigido per aumentare il grip. A chiudere la scarpa ci pensa un sottile calzino, aumentando la fasciatura di piede e caviglia.

Un altro motivo per apprezzare le Future Z? Perché le abbiamo viste ai piedi di autentici bomber, come Neymar o Luis Suarez, che per festeggiare le sue 500 reti ne ha indossata una versione custom celeste.

Design accattivante e vestibilità sicura sul tallone, le Mercurial Vapor Club firmate Nike

Gli scarpini da calcio Mercurial Vapor Club di Nike sono pensati per offrire esplosività e velocità. I tacchetti, infatti, sono progettati per resistere a repentini cambi di direzione e arresti improvvisi. Il risultato? Leggerezza e trazione.

Rispetto alle sorelle Mercurial SuperFly non sono dotate di calzino e includono lacci regolabili. Per ciò che riguarda la tomaia, è realizzata in materiale sintetico ed è modellata con un motivo strutturato per un controllo ottimale del pallone.

Disponibili in diverse colorazioni, per accontentare anche i gusti più esigenti, sono contrassegnate con l’inconfondibile Swoosh sui lati.

Un classico sempre vincente, le Adidas Copa Mundial

Chiudiamo con un autentico punto di riferimento per i calciatori di tutto il mondo, un modello storico, nato nel 1979: le Adidas Copa Mundial. Ridisegnate e affinate nel corso degli anni, raccontano la forza della propria passione, partita dopo partita.

Concepite per le grandi competizioni, offrono un comfort impareggiabile e il massimo controllo sulla palla. L’avampiede, infatti, è realizzato in pelle di canguro di altissima qualità, mentre l’intersuola in schiuma ammortizza ogni passo.

Indossate per la prima volta in occasione dei Mondiali del 1982 dal capitano tedesco Franz Beckenbauer, negli anni successivi si sono trasformate in un’autentica icona. Non è un caso, infine, se sono state sfruttate da una lunga lista di campioni: da Michel Platini a Marco Tardelli, passando per Zlatan Ibrahimovic e Paulo Dybala.