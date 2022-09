Dai una svolta alla tua carriera con il corso di amministratore di condominio della Camera Condominiale di Varese

In questo periodo di instabilità nel mondo del lavoro, ci sono professioni, come quella dell’amministratore di condominio, che rimangono dei capisaldi e sui quali puntare per creare e rafforzare il proprio percorso lavorativo.

Attraverso il corso di formazione, in partenza il 3 ottobre, organizzato dalla Camera Condominiale di Varese. hai l’opportunità di diventare amministratore di condominio abilitato: potrai così dare una sterzata alla tua carriera lavorativa, mediante l’abilitazione alla professione in un settore mai in discesa e in continua evoluzione.

Le caratteristiche che impatteranno positivamente sul tuo percorso formativo e, in seconda battuta, su quello lavorativo, saranno territorialità, competenza e formazione. Tutte qualità che contraddistinguono la Camera Condominiale di Varese, associazione che non solo supporta gli amministratori a livello gestionale e legale, ma che è anche un ente di formazione per l’abilitazione e l’aggiornamento.

Il vantaggio competitivo, che ti offre il corso della Camera Condominiale di Varese, ruota intorno al ruolo di un’associazione pronta ad accoglierti e in grado di trasmetterti le caratteristiche del territorio, in cui opera da anni. Una rete di relazioni e di servizi capace di fare la differenza.

Chi può iscriversi al corso?

Per partecipare al corso è necessario essere in possesso di diploma e avere voglia di imparare una professione che richiede conoscenze e competenze approfondite del settore, da acquisire grazie alla formazione. Avrai così accesso alla professione di amministratore di condominio.

Ti piacerebbe avviare il tuo business ma non sai in quale settore? L’amministratore di condominio è la risposta che stai cercando. È una figura molto richiesta dal mercato del lavoro, che può farti raggiungere risultati importanti nella tua carriera lavorativa.

Sei invece già un professionista e vuoi ampliare sempre più e fidelizzare la tua clientela? Insieme ai tuoi servizi di avvocato, commercialista o geometra, potrai affiancare quelli di amministratore di condominio. Non solo aumenterai il ventaglio di servizi offerti, ma ti differenzierai dai competitors.

Sei un condomino con tanta curiosità verso ciò che succede all’interno del proprio condominio? Vorresti capire la legislazione e i meccanismi che lo regolano e lavorarci in prima persona? Con questo corso potrai diventare amministratore del tuo stesso condominio e perché no… Anche di altri!

L’amministratore di condominio svolge un ruolo cruciale, garantendo il buon funzionamento e la sicurezza del condominio e il corretto adempimento delle normative legislative e fiscali. A fronte delle responsabilità in capo all’amministratore, affidare la propria formazione a un’associazione, come Camera Condominiale di Varese diventa sinonimo di garanzia e affidabilità.

Com’è strutturato il corso?

La formazione organizzata da Camera Condominiale di Varese darà accesso ai corsisti alla professione di amministratore di condominio come previsto dalla legge 220 del 2012 e all’ottenimento della regolare abilitazione.

Il corso inizierà lunedì 3 ottobre e potrà essere frequentato sia online, sia in presenza presso la sede di Camera Condominiale di Varese in viale Ticino 24 a Gavirate.

Il corso si articola in 24 lezioni per un totale di 72 ore e si terrà dal lunedì al giovedì dalle ore 18.30 alle ore 21.30.

Avrai inoltre accesso alle dispense, al software versione full e a un timbro e badge personalizzato.

La formazione avrà una parte teorica ma soprattutto una pratica, mediante esercitazioni su casi reali. Grazie allo studio e all’esercizio, il corsista sarà in grado di conoscere e fare sua la materia, anche a livello operativo.

Il dottor Gianluca Carullo, responsabile scientifico di Camera Condominiale di Varese, afferma come «grazie al percorso formativo in partenza il 3 ottobre, il discente avrà la possibilità di diventare un professionista con una visione strategica e si presenterà sul mercato in qualità di imprenditore e gestore di uno studio professionale».

Inoltre, Carullo sottolinea la storicità del corso: «Si tratta di una formazione presente da oltre un decennio sul territorio, che conta su edizioni sempre diverse una dall’altra, in risposta al continuo aggiornamento del settore. Il corso viene indirizzato e calibrato, non solo in base all’evoluzione normativa, ma anche a quella del contesto sociale. Si pensi all’importanza del passaggio generazionale e alle azioni messe in piedi per ridurre la distanza tra amministratore e amministrato».

Le competenze della professione

Condomini sempre più informatizzati richiedono una gestione differente, più tecnologica e snella. Senza però perdere, allo stesso tempo, il contatto con quelli meno avvezzi al mondo digitale.

Si tratta di una professione che necessita di competenze trasversali. L’amministratore si occupa degli adempimenti amministrativi e fiscali, paga i fornitori, gestisce le assicurazioni e la fornitura di gas e luce, organizza i sopralluoghi tecnici, esegue le delibere delle assemblee ed eventuali lavori straordinari.

Non può che essere dotato di buone doti relazionali e di problem solving, giostrandosi tra le varie richieste dei condomini. A volte ricoprirà il ruolo di addetto al recupero crediti, al fine di garantire il puntuale pagamento delle quote da parte dei condomini.

Lo vedremo mediatore tra i condomini e consulente legale, per evitare liti giudiziarie, che non fanno certo il bene del condominio. Dovrà anche essere costantemente aggiornato sui continui cambiamenti normativi: si pensi ai famosi Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate, ecc.

Proprio per queste ragioni, Carullo, responsabile della formazione per Camera Condominiale di Varese, conferma una scelta importante relativa a questa edizione: «Durante il corso dedicheremo un monte ore più ampio rispetto ad altri corsi alla prevenzione e gestione delle controversie in tribunale e ai bonus fiscali in edilizia, che si rinnovano regolarmente».

Diventa evidente come l’amministratore di condominio sia una figura complessa, che richiede passione, profonda conoscenza del settore e un’approfondita formazione. Il ruolo e il supporto che l’associazione sapranno fornirti sarà determinante per il tuo nuovo business.

Chi parteciperà al corso potrà subito toccare con mano l’importanza della vita associativa e avere accesso a un solido supporto professionale. Camera Condominiale di Varese ti offrirà un anno di vita associativa e l’inserimento e la visibilità sul proprio sito internet.

Come iscriversi?

Il tempo stringe: la scadenza delle iscrizioni è il 30 settembre. Cosa stai aspettando?

Per informazioni e per iscriverti al corso, contatta Camera Condominiale di Varese al numero telefonico 0332629323 o via mail all’indirizzo info@cameracondominialevarese.it.

Inoltre sul sito internet https://cameracondominialevarese.it/ troverai tante altre informazioni

Non perdere questo treno, l’associazione ti aspetta!