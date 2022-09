Sanremo: strada in costruzione alla Parà, rassicurazioni dal Comune "Domani riprenderanno i lavori"

“Le lavorazioni su strada della Parà a Verezzo sono state più complesse del previsto per via di alcune rocce nel sottosuolo che hanno inevitabilmente allungato un po’ i tempi predefiniti”.

Interviene in questo modo l’Amministrazione comunale di Sanremo, in relazione alle lamentele dei residenti della zona che, questa mattina, si erano rivolti al nostro giornale per evidenziare i ritardi (QUI).

“I lavori non sono fermi – prosegue palazzo Bellevue - anzi riprenderanno domani con l’ultima sessione programmata, che includerà il completamento dei sottoservizi, gli allacci, installazione pompe, quadri elettrici e le ringhiere. Da ultimo, una volta trascorso il lasso di tempo necessario all’assestamento, verrà poi realizzato l’asfaltatura del tratto stradale, ad ottobre”.

“Si tratta di un lavoro estremamente importante - ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, che ha rassicurato sulle tempistiche dell’intervento - atteso dai residenti da oltre vent’anni, e fortemente voluto dal sindaco Biancheri. Per questo intervento abbiamo investito circa 350 mila euro, somma molto significativa che testimonia l’attenzione alle zone collinari e periferiche, interessate in questi giorni anche da diversi altri interventi di messa in sicurezza del territorio”.