Sanremo: lavori fermi da tempo su una strada a Verezzo, i residenti chiedono nuovamente di terminarli (Foto)

Monta la protesta di alcuni residenti di Verezzo, frazione di Sanremo, per lo stop ai lavori su una importante strada di collegamento della zona. I residenti, guidati da uno di loro (Rolando Chierici) ci hanno infatti segnalato la situazione, inviandoci anche alcuni eloquenti foto per la realizzazione della strada, che si trascina ormai da anni.

“A metà luglio scorso vi avevamo scritto - dichiara Rolando Chierici - per denunciare la cessazione dei lavori inviandovi delle foto che documentavano la mancanza di attività. Dopo questa denuncia si sono un po’ mossi, nel senso che hanno portato via la terra dalla strada (una parte) l'altra è rimasta là a fare bella mostra di sè. Ora ne hanno accumulata altra e l'hanno lasciata in mezzo alla strada”.

“I lavori sono fermi del tutto – prosegue - e come potrete vedere dalle foto che vi invio, l'erba cresce su tutti i macchinari e sulla baracca che fa da ufficio al geometra del cantiere. Quello che più mi fa rabbia che hanno finito tutti i collegamenti per la fognatura ma chi di dovere non interviene per installare le pompe e fere l'impianto elettrico. Però si sono premuniti di seppellire il mio pozzo biologico con la conseguenza che non posso pulire il pozzo in caso di intasamento con il risultato che la fognatura finirà sulla strada".

I residenti lamentano anche la parziale distruzione della ringhiera che, a loro detta, sarebbe stata provocata dagli interventi dei ruspisti che si sono alternati ai lavori. Inoltre qualcuno ha anche apposto una scritta sul cartello di divieto d'accesso, proprio per denunciare la mancanza di attività: "Mi dispiace per il Sig. Sindaco - termina Chierici - che desiderava non vedere il suo nome su quel cartello ma ho paura che rimarrà fino a quando non subentrerà il suo successore, anche se lui in un vostro articolo aveva dichiarato che la strada era in via di completamento”.