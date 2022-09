Corso Klimat all'IIS G. Marconi: soluzioni energetiche sostenibili per superfici industriali per la formazione dei nuovi termotecnici

Prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, l'IIS G. Marconi di Imperia e la Klimat di Prigliano Bruno hanno firmato una convenzione per garantire formazione aggiornata e collegata al mondo del lavoro per i futuri termotecnici. Lo sviluppo di questo accordo è una soluzione tempestiva alle ultime notizie riguardanti il mondo della produzione di energia, provenienti dall'Unione Europea: infatti il 18 maggio la Commissione Europea ha pubblicato la comunicazione sul risparmio energetico REPower EU, con l'obiettivo di diminuire drasticamente entro il 2029 la dipendenza dei sistemi di riscaldamento dalle esportazioni di gas e di migliorare la loro progettazione in termini di efficienza ed ecocompatibilità.

Per questo motivo l'Istituto delle ex-Ferriere, che si occupa di formare figure professionali solide, con un anticipo sul mercato di almeno 5 anni, ha deciso di intraprendere questa partnership con l'obiettivo di aumentare le competenze nel settore. La Klimat, azienda specializzata nella progettazione, installazione e manutenzione di impianti per la climatizzazione, il trattamento dell'aria, la generazione e l'efficientamento energetico per grandi superfici commerciali, industriali e pubbliche, ha generosamente accettato di prestare la propria esperienza professionale.

La convenzione con il Marconi prevede un corso complementare di formazione di durata annuale sulle nuove tecnologie del settore: impianti multi-split canalizzati, barriere d'aria, sistemi a VRV (Variant Refrigerant Volume) per ambienti da climatizzare in modo indipendente, impianti idronici per locali di notevoli dimensioni e per cicli di raffreddamento industriale e pompe di calore con motore endotermico. Oltre a questo, la Klimat si occuperà anche di efficientamento energetico sostenibile, attraverso un percorso dedicato a caldaie a biomassa e pannelli solari termici, sistemi a pannelli radianti, oltre ai dispositivi per il trattamento dell'aria, per la ventilazione meccanica controllata e per la deumidificazione ventilata. L'attività didattica sarà completata dalle esercitazioni pratiche su soluzioni commerciali innovative (Daikin, Panasonic, Rotex, MTA, Samsung, Airzone, Clivet, Sonnenkraft).

Il corso, indirizzato agli studenti del III, IV e V anno del professioanle termotecnico, prevede una o due lezioni settimanali pomeridiane tenute dal titolare della ditta e dai tecnici specializzati Manuel Massa e Luca Albizi, già studenti dell'IIS G. Marconi di Imperia. La Klimat si è inoltre impegnata ad organizzare per i migliori studenti percorsi formativi aziendali all'interno del programma ministeriale dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) per ottenere i crediti necessari alla qualifica regionale e alla maturità professionale.

Questa nuova convenzione, assieme a quella stipulata con Tecno-gas e Tecno-gas service, completa la formazione sulla generazione e distribuzione del calore e l'efficientamento energetico per gli ambienti di grosse dimensioni, assicurando ai futuri termotecnici dell'IIS G. Marconi ottime possibilità di inserimento nel mondo lavorativo.