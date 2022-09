E’ stato deciso dal Comune di Bordighera il calendario degli interventi di pulizia di tombini e caditoie previsti in corso della settimana, nell’ambito del piano coordinato dall’Assessore Marzia Baldassarre.

Domani, dalle 0.00 alle 12 in corso Italia e via Vittorio Emanuele (dal semaforo in direzione Sanremo, compresa la strettoia). Mercoledì, dalle 0.00 alle 12 in via Genova e via Allavena