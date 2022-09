Subbuteo: il sanremese Gianfranco Calonico campione del mondo nell'individuale e secondo a squadre

E’ la fotocopia di 6 anni fa in Belgio per il sanremese Gianfranco Calonico, giocatore di calcio tavolo (l’evoluzione del Subbuteo) che torna sul gradino più alto del podio mondiale della categoria Veteran ma, questa volta non condisce con la vittoria anche nel torneo a squadre, all'ultimo respiro.

Calonico, 52enne che gioca a calcio tavolo da 15 anni, ha vinto altri trofei mondiali con la nazionale e individuali con il Master Sanremo, club per il quale è tesserato. Dopo un tentennamento nel girone di qualificazione contro il greco Aggelinas che lo ha costretto al secondo posto del girone, ha poi fatto un percorso netto, battendo nell’ordine: il belga Threis (2-1 in rimonta), il compagno di nazionale Mattiangeli (3-2 al supplementare), il maltese Aquilina (3-2 al supplementare), l’austriaco Busch (4-2) e, in finale un altro maltese, Jason Pisani (2-1 all’overtime).

Al termine del sabato trionfale a Roma, Calonico ha così commentato: “Sono emozioni forti, anche perché sono passati sei anni dall'ultimo titolo (2016), e vincere qui in casa a Roma porta molta più felicità. Questo Mondiale è molto importante per gli italiani e, chiaramente, aver vinto in casa è un grande motivo di orgoglio”.

E’ più emozionante questa vittoria o quella del 2016? “La prima volta, non dimentichi mai. Ma chiaramente, vincere in casa è una sensazione unica. Nel 2016 quando ho vinto, mio ​​figlio aveva due mesi, era appena nato. Ora ha sei anni. Per questo dedico questa vittoria soprattutto a lui e a mia moglie che mi sostiene e mi dà la libertà di fare gli allenamenti che devo fare per competere per questa vittoria”.

Oggi il torneo a squadre, nel corso del quale Calonico ha saputo sempre piazzare i giocatori giusti e a metterci ovviamente anche del suo sul campo fino alla finale. Nel girone di qualificazione un mezzo inciampo contro Malta, con la quale il risultato di parità non ha precluso la vittoria nel girone. In semifinale il 2-0 contro la Spagna e, in finale ancora contro Malta che, questa volta ha avuto la meglio (2-1) sulla nazionale azzurra.

Per Calonico la vittoria nell'individuale sarà sicuramente uno slancio per il campionato di Serie A con il Master Sanremo, che tenterà l’impresa di rimanere nella massima serie nazionale, dopo un discreto girone d’andata.