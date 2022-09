Calcio: prosegue la marcia dell'Imperia nel campionato di Eccellenza, vittoria per 3-1 sul Baiardo

IMPERIA-ANGELO BAIARDO 3-1

Marcatori: 3' Oliviero (A), 26' Campelli, 41' Sancinito, 92' Cassini

Imperia: Bova, Ravoncoli, Guida, Taddei, Ordisci (85' Cassini), Sancinito, Giglio, Jebbar (95' Morchio), Cernaz (95' Lanteri), Campelli, Melandri (78' Bourkaa). A disposizione: Cella, Paraschiva, Plando, Bourkaa, Morchio, Lanteri, Cassini, Fatnassi, Ardissone. Allenatore: Lupo

Angelo Baiardo: Ferrari, Pascucci, Giambarresi, Merialdo, Colamorea (66' Calcagno), Napello, Battaglia, Oliviero (48' Romei), Fossa (48' Fazio), Briozzo (73' Gattiglia), Ferraro (73' Borreani). A disposizione: D'Amora, Ungaro, Borreani, Calcagno, Zuppiroli, Fazio, Gattiglia, Grigò, Romei. Allenatore: Paglia

Arbitro: Lorenzo Casali

Assistenti: Ivano Sciallero e Giuseppe Nicolosi

Ammoniti: 33' Pascucci (A), 35' Giglio, 40' Oliviero (A), 62' Taddei, 78' Lupo (all.), 84' Jebbar, 89' Gattiglia (A), 96' Morchio

Espulsi: 52' Giglio

La cronaca

Primo tempo

1' Partiti, inizia la gara

3' Baiardo in vantaggio. Gran calcio di punizione di Oliviero che batte Bova. 0 a 1

9' Imperia che ha iniziato con un 3-5-2 con Taddei al centro della difesa e Guida e Ravoncoli da braccetti, Ordisci in mezzo con Giglio e Sancinito. Fasce per Campelli e Jebbar, Melandri e Cernaz in avanti

17' Bella palla lunga di Ordisci per Melandri che punta l'area e calcia di sinistro, strozzato dalla difesa ospite

20' Ancora Ordisci rifinisce per Cernaz che calcia di prima, palla larga

26' Goool, goool, goool. Il pareggio dell'Imperia. Melandri appoggia a centro area per Campelli che batte Ferrari. 1 a 1

33' Giallo a Pascucci, primo della gara

35' Giallo anche a Giglio, discutibile questo

40' Ammonito anche Oliviero

41' Goool, goool, gool Sancinito su punizione la ribalta. La cometa del 2 a 1

45' Due di recupero

47' Finisce così il primo tempo. Campelli e Sancinito ribaltano l'iniziale gol di Oliviero

Secondo tempo

1' Via alla ripresa senza cambi

3' Fuori Fossa dentro Fazio e fuori Oliviero per Romei

5' Ancora Sancinito da calcio di punizione, palla fuori di poco

7' Secondo giallo per Giglio, Imperia in dieci

15' Punizione a due in area per il Baiardo. Bova ha trattenuto troppo il pallone in area secondo il direttore di gara. Nulla di fatto, pallone sulla barriera

17' Ammonito Taddei per proteste

21' Terzo cambio tra gli ospiti, fuori Colamorea dentro Calcagno

28' Ferraro e Briozzo fuori per Borreani e Gattiglia

30' Romei! Squillo del 20 che calcia a lato della porta di Bova

33' Bourkaa prende il posto di Melandri, Imperia più difensiva. Ammonito Lupo, fuori dall'area tecnica

37' Taddei, salva tutto. Tiro a botta sicura di Merialdo, il centrale ci mette la testa e alza in corner

39' Ammonito Jebbar

40' Ordisci lascia il campo per Cassini

40' Incrocio di Giambarresi. Palla dentro svirgolata male dalla difesa di casa, il 3 ospite calcia sul secondo e colpisce clamorosamente il legno

44' Ammonito Gattiglia

45' Sei minuti di recupero

47' Goool, goool, goool. La chiude l'Imperia, la chiude Cassini che trafigge Ferrari. 3 a 1

48' Cernaz, servito alla grande da Jebbar, vicinissmo al poker. Miracolo di Ferrari

50' Fuori Cernaz e Jebbar, dentro Morchio e Lanteri

52' Ammonito Morchio

53' Bova! Respinge una conclusione degli ospiti

Finisce così dopo 98' minuti. L'Imperia batte 3 a 1 l'Angelo Baiardo in dieci uomini dal'7 della ripresa per l'espulsione di capitan Giglio. A segno Campelli, Sancinito e Cassini.