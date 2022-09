Calcio, Promozione: solo un pareggio , 1-1 per il Ventimiglia contro il Bragno

Il Ventimiglia del nuovo corso, targato Massullo (nuovo mister, proveniente dalle stesse giovanili del Ventimiglia), non va oltre il pareggio, 1-1 contro un buon Bragno che ha dato filo da torcere alla giovane compagine ventimigliese (ben tre giocatori del 2005) la quale ha comunque combattuto colpo su colpo contro gli ospiti.



I frontalieri, sbloccano il risultato al 14' con un traversone di Ala che viene deviato in rete, nell'angolo alto, involontariamente da un difensore ospite. il pareggio, avviene al 23', quando Oliveri, nella propria area di rigore, atterra Negro. L'arbitro, nei pressi, assegna il rigore al Bragno che capitan Di Martino trasforma .L' incontro ,prosegue con capovolgimenti di fronte con occasioni da ambo le parti. Il portiere che viene impegnato maggiormente, è quello ventimigliese, Matteo Haderbache, classe 2005, diciassettenne da appena due mesi e mezzo, che si distingue con bravura sui tiri di Monni, Tubino e soprattutto di Di Martino al 33' della ripresa. Si distingue in negativo, invece, il portiere ospite Negro, il quale a circa 15' dal termine, si fa' espellere per una brutta entrata su Bacigaluppi lanciato a rete .Fino all'ultimo, le due squadre cercano di superarsi, ma il risultato non cambia.



Queste le formazioni:



VENTIMIGLIA: Haderbache, Schittzer, Allegro, Oliveri, Peirano, Ierace, Ala, Aretuso, Gambacorta, Ventre, Sparma. Sono subentrati, Addiego, Musumarra, Fazzari, Verbicaro, Bacigaluppi. Allenatore: Massullo.



BRAGNO: Negro (poi sostituito per espulsione da Binello), Ghibaudo, Guglia, Di Noto, Giguet, Moretti, Monni, Negro, Daudo, Di Martino, Tubino. Sono poi subentrati, Gallo, Marini, Saviozzi, Monte. Allenatore: Monte.



Arbitro: Daniele Vergani (Sez. Savona), assistenti: Lorenzo Trucco e Fabio Fioriello (entrambi della Sez. di Imperia).